兒被親戚逼簽「放棄繼承書」 1狠話惹他痛哭：為錢變一個樣

爭奪遺產是許多人不樂見的事情，日前一名網友表示，他非父親的親生兒子，但父親領養了他，所以他也有遺產繼承權，爺爺跟父親為他留了一塊地，沒想到等兩人過世後，親戚強迫他簽「放棄繼承同意書」，還直言「你也不是爸爸親生的，沒資格分到一毛錢」，讓他痛苦表示「我聽到難過得眼淚流不出來，我會簽放棄繼承」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他是媽媽帶著嫁給繼父的孩子，雖然父親收養了他，但兩人沒有血緣關係，等到父親與爺爺過世後，大伯開始處理遺產，原本和樂融融的大家庭也變調了。

原PO表示，爺爺生前給他留了一塊地，當時親戚還要求他下跪謝謝爺爺，說他得到很大的福氣，沒想到等到長輩離開後，親戚一直把他叫回去，要求簽署「放棄繼承同意書」，還直接對他說「你也不是親生的，沒資格分到一毛錢，你弟弟妹妹是親生孩子，他們當然有資格拿遺產」。

事後原PO指出，他難過到哭不出來，弟弟妹妹也說會一起簽放棄繼承同意書，讓他悲痛表示「原來錢可以讓人變一個樣」。

文章曝光後，引發網友熱議「別那麼傻，那是你應得的財產」、「你在法律上是有資格繼承的」、「土地平分不是大人說的算，為什麼要放棄來便宜那些小人？一定要爭取！」、「你不要簽，你是合法的繼承人，那種親戚不相往來就好」、「遺產是看法律的，法律說有你就有。那些歪嘴的不用理」、「錢當然會讓人看清事實」。