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前夫外遇兒子朋友媽！她崩潰喊生活被毀 網安慰：兒救了妳

聯合新聞網／ 綜合報導
帶朋友回家，卻意外促成爸爸和朋友媽媽搞外遇，讓兒子超自責。示意圖／Ingimage
帶朋友回家，卻意外促成爸爸和朋友媽媽搞外遇，讓兒子超自責。示意圖／Ingimage

一名媽媽在「匿名公社」發文分享，2年前和前夫離婚，兒子只知道爸爸外遇，並不知道對象是朋友的媽媽。不料，近日前夫打算與小三再婚，公婆居然打電話通知兒子，讓兒子超崩潰，「原本好好的生活都被自私的前婆家毀了。」

原PO提到，2年前為了擺脫酗酒的公公與大伯、愛賭的婆婆，跟動不動就來家裡要錢大鬧的大姑，所以一發現前夫外遇就果斷提離婚。她怕兒子傷心，和前夫講好不讓兒子知道小三是朋友媽媽。

原PO說，兒子小六的時候，班上的轉學生常被同學欺負，加上是單親家庭，要等媽媽回家才能吃飯，兒子覺得轉學生很可憐，便帶他回家一起寫作業、吃晚餐。沒想到，後來轉學生的媽媽來接他回家幾次，就跟兒子的爸爸搞上了。

原本跟前夫約定好，只要他們不結婚、不讓兒子知道外遇對象是誰，一個月贍養費就只拿7000元。結果現在他們打算結婚，前公婆還打電話通知兒子，要他一起參加婚禮。「我知道就算離婚了，前夫永遠是兒子的爸爸，但這種場合一定要他到場嗎？一定要讓小孩在學校崩潰才行嗎？還怪我沒事先跟兒子講？」

原PO表示，兒子知道爸爸外遇對象是好朋友媽媽後，自責到大哭，覺得是他害爸媽離婚的，當初不應該帶轉學生回家，甚至整天都不說話不吃飯。

網友紛紛留言安慰，表示是兒子救了原PO和自己，遠離糟糕的公婆、親戚和前夫。「跟兒子說別自責，他是救了你們母子的人」、「謝謝兒子讓兩人有契機提早離開這糟糕的一家人」、「你兒子是妳的福星，雖然婚姻破裂，但是感覺妳好像解脫了」、「犯錯的不是妳更不是妳兒子，把這個重點跟孩子好好說」。

外遇 離婚

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