婚前存款多少？女存150萬元被嫌 網嚇：台灣人一起斷子絕孫

女生要存多少錢結婚才夠用呢？一名30歲的女網友分享個人理財規劃，婚前最少要存150萬元，不料，這個「水位」引起網友們七嘴八舌「150w應該也算有愛是一切的傻白甜啦」，兩性觀念大不同，甚至有女生被嚇到說不婚不生最好，直言「台灣人一起斷子絕孫」。

該女網友於Dcard理財版以「女人在結婚前要存多少才好？」為題發文，她看到身邊很多傻白甜同學，出社會工作沒幾年就急著結婚生孩，彷彿可以預見幾年後她們會抱怨老公賺的錢不多，若重返職場也賺不了多少錢的窘境。

女子認為，「小時候都覺得有愛就能勝過一切，長大後才知道只有戶頭的錢才是真的」，結婚前女生最少要有存150萬元，其中50萬當生小孩的前期基金，用來產檢和月子中心開銷，另外的100萬元雖然不多，但也可當部分買房頭期款，或是作為婚禮資金。

對此，男網友們質疑「什麼縣市的房子啊？100夠繳頭期款？」、「150萬是美金吧？ 你不要嚇我喔」、「150萬？別鬧了，可以結婚，生小孩妳的小孩以後就會上來dcard發文說家裡沒錢幹嘛生小孩」。

不過，也有男性朋友緩頰，「適婚年齡內150萬還不錯吧」，更推測原PO的狀況「假設以30歲來說，不考慮投資的話，22歲大學畢業8年150萬，每個月也是要存15～16K，當然不算多，但我覺得已經算有不錯的儲蓄習慣了」。

其他女網友透露「我只有十萬啊，但我要結婚了」、「29歲存400多萬不敢結婚路過」、「30歲存了快200萬的我，依然還是不敢結婚」，還有人說「沒有人規定要多少錢才可以結婚啦，但可以確定貧賤夫妻百事哀」。

有女性朋友出來挺原PO「又不是說結婚後就不繼續工作了⋯不懂大家幹嘛這麼激動欸」、「結婚去戶政只要100多元就可以登記了。150萬結婚和前期準備生小孩費用已經蠻足夠的。除非老公什麼都沒有」，甚至有人直言「看完樓上覺得還是不婚不生比較實際，台灣人一起斷子絕孫」。一名已婚的「前輩們」則分享經驗，「結婚的時候，2個人的存款不到150。現在過了9年，存款已有2千多，我覺得努力最重要」。