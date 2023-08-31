老婆停車技術差！他心痛新車問怎溝通 過來人反推「一神物」

不少人視車如命，非常注重車子的每項細節。有一名男網友在PTT表示，老婆停車技術不佳，常常會不小心擦撞到其他地方。他說明，近期家裡車庫剛蓋好與換新車，自己十分擔心老婆會讓新車受損，於是發文詢問「要怎麼跟太太『理性』討論？」

原PO說明，太太已考上駕照一年，但平時不太會路邊停車和倒車入庫，近期自己甚至看到對方，因為倒車不慎而擦撞到鐵捲門軌道。他指出，家裡車庫剛蓋好，內部可放兩輛汽車、一台洗衣機與冷凍櫃，且自己也在最近換了輛新車，他也因此坦言「真的很怕她哪天撞到我的車，或車庫裡新購入的洗衣機。」

原PO表示，過去老婆開舊車時，曾不小心將鄰居的牆壁撞出一個小凹洞、用壞後車燈，甚至連開車門也會因不注意而擦撞到牆壁。他透露，自己在提醒太太後，對方還直言「越罵她，壓力就越大，越會撞到。」原PO強調，太太也不太喜歡整理車，認為洗車會將做生意的財氣洗掉。

十分心疼新車的原PO感到無奈，他指出，老婆覺得新車有點擦傷，是無傷大雅的小事，而自己則不知道要如何與對方溝通，於是發文詢問「大家都是怎麼跟太太『理性』討論的？」

貼文底下，網友們提供許多方法給原PO，「換老婆吧！」、「跟她約定一年內沒碰撞，送一個名牌包，選我正解」、「你也常常不小心弄壞她東西試試看」、「加裝360度環景」、「其實就不常開而已，多帶出門多練就行了」。

另外，不少過來人推薦原PO一神物，可用來挽救不小心被刮傷的車子，「訂一箱粗蠟，天天推一推」、「粗蠟推一推」、「買罐粗蠟很好用的，看要推傷痕還是推你的眼睛都可以」。