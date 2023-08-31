快訊

U18世界盃／孫易磊7局8K飆速151公里 中華隊完封勝澳洲

老婆停車技術差！他心痛新車問怎溝通 過來人反推「一神物」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友因擔心另一半的停車技術不佳，害自己的新車被刮傷，發文詢問要如何與對方理性討論。示意圖／ingimage
網友因擔心另一半的停車技術不佳，害自己的新車被刮傷，發文詢問要如何與對方理性討論。示意圖／ingimage

不少人視車如命，非常注重車子的每項細節。有一名男網友在PTT表示老婆停車技術不佳，常常會不小心擦撞到其他地方。他說明，近期家裡車庫剛蓋好與換新車，自己十分擔心老婆會讓新車受損，於是發文詢問「要怎麼跟太太『理性』討論？」

原PO說明，太太已考上駕照一年，但平時不太會路邊停車和倒車入庫，近期自己甚至看到對方，因為倒車不慎而擦撞到鐵捲門軌道。他指出，家裡車庫剛蓋好，內部可放兩輛汽車、一台洗衣機與冷凍櫃，且自己也在最近換了輛新車，他也因此坦言「真的很怕她哪天撞到我的車，或車庫裡新購入的洗衣機。」

原PO表示，過去老婆開舊車時，曾不小心將鄰居的牆壁撞出一個小凹洞、用壞後車燈，甚至連開車門也會因不注意而擦撞到牆壁。他透露，自己在提醒太太後，對方還直言「越罵她，壓力就越大，越會撞到。」原PO強調，太太也不太喜歡整理車，認為洗車會將做生意的財氣洗掉。

十分心疼新車的原PO感到無奈，他指出，老婆覺得新車有點擦傷，是無傷大雅的小事，而自己則不知道要如何與對方溝通，於是發文詢問「大家都是怎麼跟太太『理性』討論的？」

貼文底下，網友們提供許多方法給原PO，「換老婆吧！」、「跟她約定一年內沒碰撞，送一個名牌包，選我正解」、「你也常常不小心弄壞她東西試試看」、「加裝360度環景」、「其實就不常開而已，多帶出門多練就行了」。

另外，不少過來人推薦原PO一神物，可用來挽救不小心被刮傷的車子，「訂一箱粗蠟，天天推一推」、「粗蠟推一推」、「買罐粗蠟很好用的，看要推傷痕還是推你的眼睛都可以」。

老婆 駕照 PTT

延伸閱讀

市區車窗打開要幹嘛？ 一眾車主幫解惑：空氣要循環

乘客下車太慢害車廂門口全塞住 她糟糕經驗引過來人熱議

下班注意！台61觀音高架火燒車 火勢猛烈路段封閉

金毛兇手「開車撞鄰居牆」！闖禍跳車逃生瞬間曝光 飼主苦笑讚：很優秀

相關新聞

上大學媽送「超特別入學禮」她一看驚呆 網羨慕：好開明

現在不少家長越來越開明，和孩子相處就像朋友一樣，甚至可以輕鬆談論兩性議題。一名網友表示，今年要上大學，她和媽媽的相處模式就像閨密，有天媽媽突然和她談起性的話題，並要她好好保護自己，不要未婚懷孕，甚至要帶她去裝避孕器，讓她不禁直呼，「我媽真的是世界最酷的媽媽」。

分手2個月…和前男友+新歡「3人在同公司」超尷尬 她嘆：辦公室戀情的惡果

不少人和前任分手，見面多少還是會有些尷尬。一名網友表示，分手兩個月的前男友交了新女友，且「三人都在同一間公司」，她相當煩惱，撞見前任和新歡時該如何面對及其他同事的「關心」，於是想問問網友們的建議。

學不會放手？大一新鮮人想騎機車 母反對：有車會亂跑

不少人上了大學後，離鄉背井到外地讀書，面對全新的生活，作為父母的也要學習放手。一名網友表示，她的姪女今年剛升上大一，考過了機車駕照，但全家卻為了「要不要買機車給她」的問題，鬧出家庭革命。

老婆停車技術差！他心痛新車問怎溝通 過來人反推「一神物」

不少人視車如命，非常注重車子的每項細節。有一名男網友在PTT表示，老婆停車技術不佳，常常會不小心擦撞到其他地方。他說明，近期家裡車庫剛蓋好與換新車，自己十分擔心老婆會讓新車受損，於是發文詢問「要怎麼跟太太『理性』討論？」

鄉下房子遺產被四孩當皮球互相推託 網笑稱：這痛苦我來承受

在許多社會新聞裡，經常看到家人們為了繼承遺產，而撕破臉的場面。不過，有網友在Dcard上分享，他與手足居然都不願繼承母親的房子。他表示，自己與姐姐是因為不願住在鄉下，而兩位弟弟則是想往其他地方發展，所以皆婉拒母親的提議。

【心情點滴】好酸霖／遺言

母親往生後，我變得像遊魂，生活失去重心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦