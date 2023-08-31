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上大學媽送「超特別入學禮」她一看驚呆 網羨慕：好開明

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友今年要上大學，有天媽媽突然和她談起性的話題，並要她好好保護自己，不要未婚懷孕，甚至要帶她去裝避孕器，讓她相當驚訝。圖／ingimage
有網友今年要上大學，有天媽媽突然和她談起性的話題，並要她好好保護自己，不要未婚懷孕，甚至要帶她去裝避孕器，讓她相當驚訝。圖／ingimage

現在不少家長越來越開明，和孩子相處就像朋友一樣，甚至可以輕鬆談論兩性議題。一名網友表示，今年要上大學，她和媽媽的相處模式就像閨密，有天媽媽突然和她談起性的話題，並要她好好保護自己，不要未婚懷孕，甚至要帶她去裝避孕器，讓她不禁直呼，「我媽真的是世界最酷的媽媽」。

一名網友在Dcard「女孩板」以「從媽媽那收到出乎意料的入學禮物」為題發文，她跟媽媽的相處模式就像是好閨密，連交友的進度到哪都會談，即便如此，有時她還是會被媽媽的開放程度嚇到，今年要上大學了，有天她跟媽媽在看電視時，媽媽突然要她好好保護自己，要她和男友好好避孕，不要未婚懷孕，「我跟爸爸不想太早當阿公阿嬤」，並表示，保護好自己、選擇好對象是人生的議題，「你體質不適合吃避孕藥，要帶你去裝避孕器嗎？」，並解釋，戴套有時還是會有風險，如果除了避孕器再戴套，有雙重保護比較放心。

原po媽媽一說完，她們馬上就討論要去哪間婦產科，當天去診所馬上討論要裝哪種類型，原po表示，等安裝後再來分享過程跟感想，她知道媽媽是個很知性的新時代女性也偏女權，但沒想到今年上大學，居然從父母那邊收到避孕器的禮物，還可以跟媽媽聊很多自主問題。

網友紛紛表示，「我剛上大學也曾被我媽問要不要裝避孕器，殊不知我現在要大四了還沒脫過魯」、「我阿嬤以前也有把我找去她房間，提醒我要戴套，不然就會像她一樣可憐」、「好讚，好有觀念的家長，我家人連我想打HPV九價（可預防9種HPV病毒及由HPV病毒所引發的疾病，如：子宮頸癌、子宮頸癌前期病變及異常、外陰癌、陰道癌，還可預防菜花，把患癌症的機率降低）都覺得浪費錢，說我想太多？？」、「原po媽媽感覺就是很懂的保護自己女兒！有這種明理媽媽真好，不然我媽只會叫我不要亂來，最好不要發生關係！整天罵！」、「羨慕這種媽媽，我媽只會叫我不要吃藥、不要讓他太早當阿嬤」。

有網友則稱讚原po媽媽很開明，「很棒耶！有效避免女兒懷孕，打亂人生節奏的最糟情況」、「你媽媽超開明！！超羨慕的」、「看這種文都覺得像在看小說一樣覺得不可思議，怎麼會有這種媽媽存在，做夢也不可能想到會有媽媽願意跟女兒討論這種事情」、「媽媽觀念很好耶，還會慢慢進入主題，她應該是看很長遠的人，我要和你媽多學學」、「有點羨慕，我媽是開始會說避孕等等，只是我還沒有對象啊…比起說不能的，反而教保護自己的好，因為性也是婚前要看的一個點」。

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