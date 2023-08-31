鄉下房子遺產被四孩當皮球互相推託 網笑稱：這痛苦我來承受

在許多社會新聞裡，經常看到家人們為了繼承遺產，而撕破臉的場面。不過，有網友在Dcard上分享，他與手足居然都不願繼承母親的房子。他表示，自己與姐姐是因為不願住在鄉下，而兩位弟弟則是想往其他地方發展，所以皆婉拒母親的提議。

原PO透露，他是單親家庭，有一位姐姐和兩位弟弟。他分享，自己今年25歲，與老婆、母親與兩位弟弟同住一屋簷，而姐姐則獨自在外買房與男友一起住。原PO說明，母親名下有一棟房子，某日聚餐時，媽媽突然提議要將房子留給年紀最大的姐姐，卻被對方拒絕，並解釋自己已購屋，且原PO老婆有孕，將房子留給原PO較妥當。

聽到姐姐想法的原PO立刻向母親表示，他同樣無繼承的意願。他指出，母親的房子位於鄉下，但自己打算在年底購入位在市區的房屋，因此建議將房子留給弟弟們。不料，原PO的大弟也表明自己不需要母親的房子，強調自己已找到高薪的工作，把房子留給還在讀高中的弟弟會比較適合。

原PO的小弟則坦言，自己確定可以保送台灣科技大學，未來想靠自己努力拚搏，不願因繼承遺產就變的怠惰，所以也拒絕接收母親的房子。手足間意外的托推，讓原PO母親感到難過，並直言「你們都嫌棄，那媽媽不如拿去捐給人算了！又不是負債，到底在踢什麼皮球？」在原PO與家人的安撫後，對方便不再提起此事。

原PO後來也補充，弟弟們是因為從小住在鄉下，想去都市見見世面，而自己和姐姐也不是因不願照顧母親，所以拒絕對方，而是兩人皆不想住在鄉下而已。他強調，四人都寧願母親將房子賣掉後，再平分金錢，並坦言「每個人的價值觀想法都不同」。

貼文一出，許多網友開玩笑表示願意幫忙繼承房子，也有網友認為原PO一家都很貼心，「那留給我吧，我不介意多棟房子，也不介意多個乾媽」、「給我吧！這個痛苦我願意承受」、「沒人要那間房子等於沒人要跟媽媽住，對媽媽來說就是老了，要當孤單老人，所以媽媽才不開心吧」、「媽媽應該感到欣慰，自己的兒女都很有本事，不靠家裡」。

部分網友則建議原PO其他理財與繼承的方式，「你們可以將房子當媽媽的養老退休金，萬一有狀況可以轉現金，來支付媽媽未來的生活」、「自然留給小孩共同繼承，等你媽不在了，不考慮留就賣掉，要的人就花錢把其他人的買下來」、「去銀行用以房養老專案，媽媽還有錢花…之後都不要時，銀行會賣掉再平分」。