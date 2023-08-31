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學不會放手？大一新鮮人想騎機車 母反對：有車會亂跑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己的姪女今年剛升上大一，考過了機車駕照，但全家卻為了「要不要買機車給她」的問題，鬧出家庭革命。示意圖／ingimage
一名網友分享，自己的姪女今年剛升上大一，考過了機車駕照，但全家卻為了「要不要買機車給她」的問題，鬧出家庭革命。示意圖／ingimage

不少人上了大學後，離鄉背井到外地讀書，面對全新的生活，作為父母的也要學習放手。一名網友表示，她的姪女今年剛升上大一，考過了機車駕照，但全家卻為了「要不要買機車給她」的問題，鬧出家庭革命。

該名網友在PTT上分享，剛就讀大一的姪女，已考取機車駕照，但她父母為「要不要買機車給她」的問題起了好幾天爭執。原po透露，媽媽愛女心切反對，並表示「學校離捷運站近、生活機能又好」，若給女兒車她肯定會亂跑。同時，她也希望女兒可以好好讀書，做好學生的本分，生活圈最好不要離學校、宿舍太遠，也勸她少接觸外面的東西，深怕會交到壞朋友。

然而，爸爸相對開明，認為「畢竟不是每個想去的地方都離捷運站很近，且還可以多交些朋友」。與孩子媽媽不同的是，爸爸希望女兒的生活不要只侷限於學校附近，希望她可以到處走走看看，好好體驗大學生活。

原po表示，姪女與她年齡最接近，又從小與她關係良好，因此向她詢問意見，但無奈問題無解，只好求助網友們的建議。

文章曝光，網友們紛紛表示，「看姪女想不想要，想要的話幫他出一半的錢，剩下叫他自己出。自己有花錢的東西才會好好珍惜」、「先住一個學期，如果真的需要機車代步，再帶去就好」、「台北市捷運跟公車，方便到連腳踏車都不太需要出動，再不然路上隨便都有計程車」、「我大學也沒騎車都坐捷運，之後研究所直接開車，台灣騎車是真的比較危險」。

另外，不少人認為媽媽的想法太過守舊，「標準會養出媽寶的家長發言，乖乖待著最好+外面很危險+會被別人帶壞」、「大一沒車只要想要出去都會跟同學借啦，大家都是過來人，媽媽禁止不了」、「被別人載是把生命交給別人，媽媽自己要想開，還不如教女兒好的駕駛觀念或是直接開車」、「假設只是要綁住小孩，那大可不必，大學已經不是家長能限制的年紀了」。

新鮮人 父母

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