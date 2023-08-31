快訊

直播／得獎公布！2023《台灣米其林指南》上榜名單持續更新

與蔣萬安合拍動物園影片挨親綠醫師批 百萬網紅公開合約：沒收一毛錢

北中南3捷運塗鴉案偵破、2歹徒3度變裝已離境 偵破關鍵是這個

分手2個月…和前男友+新歡「3人在同公司」超尷尬 她嘆：辦公室戀情的惡果

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，分手兩個月的前男友交了新女友，且「三人都在同一間公司」，令她相當煩惱，撞見前任和新歡時該如何面對及其他同事的「關心」。圖／ingimage
有網友表示，分手兩個月的前男友交了新女友，且「三人都在同一間公司」，令她相當煩惱，撞見前任和新歡時該如何面對及其他同事的「關心」。圖／ingimage

不少人和前任分手，見面多少還是會有些尷尬。一名網友表示，分手兩個月的前男友交了新女友，且「三人都在同一間公司」，她相當煩惱，撞見前任和新歡時該如何面對及其他同事的「關心」，於是想問問網友們的建議。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，她得知分手兩個月的前男友有了新歡，他們三人都「任職於同公司」，令她不禁擔心，以後不知道該如何面對撞見前任和新歡出雙入對時的尷尬狀況及三姑六婆的「關心」，她也表示，公司福利很好，所以目前不考慮離職，她當初由於太在乎同事的看法才希望暗地裡交往就好，但最後來是拗不過前男友，「我嚐到辦公室戀情的惡果了」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「分手兩個月才公開戀情，算很給妳留面子了，這其實早就已經暗通款曲嘍」、「為何太在意，好好過日子就好」、「要覺得尷尬的是他吧」、「妳也去交一個來給他看啊」、「要大氣一點，他覺得你在意，你就輸了，可以不打招呼，可是眼神不要閃」、「辦公室戀情尷尬吧」、「見到就說恭喜～妳不尷尬，尷尬的是別人！勇敢一點！！！」、「努力工作提升自己地位，然後利用職位幹掉牠們吧！加油」、「最好的報復，就是過得比他們更好」。

有網友則建議，「其實要把自己的內心變強大，說容易做困難，但是妳不這樣做，只是讓自己軟弱！人的一生感情來來去去，到終或許迎來一生幸福，也或許迎來孤老終身，但終究還是要走一遭！要知道生活重要，感情是人生其中一部份！何須因為如此，就需自己離職,那才是傻！！」、「既已分手就坦然面對，感情三觀不合又妳不是錯！三姑六婆有嘴又不一定有腦，管別人的閒言碎語，只要問心無愧沒什麼好尷尬的！做好妳的工作，擁有經濟獨立的實力，掌控幸福的自主權，找對合適的另一伴比什麼都重要！」。

分手 離職 職位

延伸閱讀

5成7上班族曾談過「職場戀情」 9%老闆反對

公司女同事紛紛愛上40歲主管 他愣問「魅力何在？」網秒答2條件

《木曜4》幕後團隊集體離職 前員工揭導火線「6月美國行不知發生何事」

下周生肖運勢／龍財源廣進、馬出差會帶財、虎迎接辦公室戀情

相關新聞

分手2個月…和前男友+新歡「3人在同公司」超尷尬 她嘆：辦公室戀情的惡果

不少人和前任分手，見面多少還是會有些尷尬。一名網友表示，分手兩個月的前男友交了新女友，且「三人都在同一間公司」，她相當煩惱，撞見前任和新歡時該如何面對及其他同事的「關心」，於是想問問網友們的建議。

【心情點滴】好酸霖／遺言

母親往生後，我變得像遊魂，生活失去重心。

【照護心情】YANG／意外得到的工作

看到鄰居夫妻近日為了如何照顧年邁的陳大嫂而爭執不休，不免想起自家母親中風倒下那年，我接手照護她長達二十年的窘境。母親的身...

【親子之間】林綠如／喵貓與吼獅

四歲元寶與十五歲哥哥性情與年紀天差地別，宛如源自不同世界。若哥哥是天堂來的報恩使者，他便是地獄來的神秘使者。

一句好話

得意時，記得拉別人一把；失意時，記得拉自己一把。

【記憶藏寶圖】吳文良／豬舍衛兵

陸軍的得意站過少將師長，空軍的強調護衛一架十多億元的戰鬥機。接著，他們一起轉頭問在海軍服役的我，我自豪地回：「幫豬站過衛兵！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦