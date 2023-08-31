分手2個月…和前男友+新歡「3人在同公司」超尷尬 她嘆：辦公室戀情的惡果

不少人和前任分手，見面多少還是會有些尷尬。一名網友表示，分手兩個月的前男友交了新女友，且「三人都在同一間公司」，她相當煩惱，撞見前任和新歡時該如何面對及其他同事的「關心」，於是想問問網友們的建議。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文，她得知分手兩個月的前男友有了新歡，他們三人都「任職於同公司」，令她不禁擔心，以後不知道該如何面對撞見前任和新歡出雙入對時的尷尬狀況及三姑六婆的「關心」，她也表示，公司福利很好，所以目前不考慮離職，她當初由於太在乎同事的看法才希望暗地裡交往就好，但最後來是拗不過前男友，「我嚐到辦公室戀情的惡果了」，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「分手兩個月才公開戀情，算很給妳留面子了，這其實早就已經暗通款曲嘍」、「為何太在意，好好過日子就好」、「要覺得尷尬的是他吧」、「妳也去交一個來給他看啊」、「要大氣一點，他覺得你在意，你就輸了，可以不打招呼，可是眼神不要閃」、「辦公室戀情尷尬吧」、「見到就說恭喜～妳不尷尬，尷尬的是別人！勇敢一點！！！」、「努力工作提升自己地位，然後利用職位幹掉牠們吧！加油」、「最好的報復，就是過得比他們更好」。

有網友則建議，「其實要把自己的內心變強大，說容易做困難，但是妳不這樣做，只是讓自己軟弱！人的一生感情來來去去，到終或許迎來一生幸福，也或許迎來孤老終身，但終究還是要走一遭！要知道生活重要，感情是人生其中一部份！何須因為如此，就需自己離職,那才是傻！！」、「既已分手就坦然面對，感情三觀不合又妳不是錯！三姑六婆有嘴又不一定有腦，管別人的閒言碎語，只要問心無愧沒什麼好尷尬的！做好妳的工作，擁有經濟獨立的實力，掌控幸福的自主權，找對合適的另一伴比什麼都重要！」。