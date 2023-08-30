洗澡和這些私密動作全入鏡 她慘遭親哥哥長期偷拍「身材太好忍不住」

家人本應成為每個人的後盾，但有時最親近的人的真面目恐怕會讓人絕望。一名女網友透露遭親哥哥長期偷拍，不僅有睡覺時翻身露出內褲的照片，洗澡時的畫面也全入鏡，哥哥被抓包後甚至狡辯「身材太好忍不住」，鄉民紛紛怒轟「認清點，這位已經不是哥哥了」、「妳哥哥的行為已經不配當妳的親人了」。

一名女網友在Dcard以「被哥哥偷拍洗澡了好久」為題發文，她提到國中時有次哥哥剛洗完澡從浴室出來，提醒手機放在浴室右上角櫃子不要拿出來，當時原PO不以為意接著洗澡，後來相同情境也發生數次，某天原PO聽見快門聲仍以為是錯覺。

直到原PO某天發現哥哥電腦內充斥自己洗澡時的影片、照片，甚至有睡覺途中翻身露出內褲的近拍照，原PO這時才知道哥哥的怪異行徑全是為了偷拍滿足私慾，可惜當時沒有及時拍下證據，之後哥哥換了新電腦設密碼後苦無機會蒐證。原PO因這次經歷在家不敢穿裙子、洗澡時更得再三確認，直到多年後家中不再見攝影機蹤跡才安心。

殊不知前陣子憾事重演，原PO洗澡時抬頭驚見攝影機藏在天花板上方，和哥哥攤牌後才坦承偷拍並刪除影片。正當原PO要離開時，哥哥卻冷不防補一句「身材太好忍不住」才偷拍，無奈當時沒有錄音、錄影逮不到證據，原PO大嘆哥哥噁心「難道因為我身材好，所以就可以偷拍了嗎？」

貼文曝光後引起網友熱議，「還叫什麼哥？那叫被告」、「如果妳經濟狀況允許，真的強烈建議妳趕快搬出去」、「還是去報警吧，妳哥哥的行為已經不配當妳的親人了」、「認清點，這位已經不是哥哥了」、「打給113建立心理強度，報警後要面對的法律過程是其一，首要是如何保護自己脫離噁心的人情緒綁架及道德霸凌」。

眾多網友紛紛給出建議，原PO後來回應雖然短時間無法搬出去，但等到經濟獨立後會另尋租屋處。另外針對許多人建議提告哥哥，原PO坦言正在想辦法蒐集更齊全的證據，並會找朋友陪同報警，直呼「不會這樣簡單放過他」。

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