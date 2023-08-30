她慶幸理工老公提前告知「女同事邀他挑婚紗」 網分析：有鬼

結婚是人生大事之一，許多人十分重視婚禮的每個細節。有女網友在「匿名公社」透露，她老公在某天突然表示要陪女同事一起挑婚紗，讓原PO頓時感覺不妙。她強調，幸好老公平時會和她分享大小事，才讓她可以阻止對方，並直言「好險我老公就是個處女座理工直男，什麼事都不會想太多，什麼事都會跟我說」。

原PO透露，老公在某天回家後，突然表示隔天跑業務時，會順便陪女同事一起挑選婚紗，讓她頓時感覺不妙。她說明，自己對該女同事的印象不好，不解對方為何不讓另一半陪同，而原PO老公則回覆，女同事認為自己男友審美觀不好，加上想給對方驚喜，才拜託其他人一起挑婚紗。

原PO表示，自己當下便要求老公不准去，但對方卻認為她太小心眼，並強調女同事只是單純需要幫忙，並無其他心思。不過，原PO卻始終放不下心，她透露，自己完全不相信對方，且害怕被女同事的男友誤會引發糾紛，才希望老公拒絕對方。

但原PO老公提前告知的舉動，也讓她備感窩心，她直言「好險我老公就是個處女座理工直男，什麼事都不會想太多，什麼事都會跟我說，否則我看他呆呆傻傻的，遲早有一天被揍都不知道為什麼」。

不過文章底下，許多網友認為原PO老公與女同事有問題，「一定有鬼」、「直男是妳認為的，沒問題會找他陪？自己好好想想吧」、「嗯…我覺得怪怪的誒」、「不要自我催眠好嗎，一定有問題！一定有問題！一定有問題！很重要所以說3遍」。

不少網友則建議原PO可以陪著老公一起幫女同事挑婚紗，「妳可以先問好他們什麼時間會去，到時候妳也出現，就說妳的眼光比妳的老公好，所以妳老公特地叫妳來幫忙挑」、「先讓他去陪看婚紗，回來再問他狀況，最近要仔細觀察老公有無異狀比較保險」、「妳就順便一起去，看看她想搞什麼飛機」。