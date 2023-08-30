岳母要求依禮俗包6萬6給小舅結婚 他吃不消怨：沒聽過這說法

參加婚禮時，包紅包即代表送上祝福。近日，有男網友在「匿名公社」透露，他老婆與小舅子相差11歲，近期小舅子因女友懷孕而決定結婚，但岳母卻強烈要求原PO要包6萬6千元給對方，並表明為禮俗。岳母強硬的態度，讓原PO直呼「一口氣支出6萬6，我實在吃不消」。

原PO表示，他老婆與小舅子相差11歲，在他娶老婆時，小舅子還在讀高一，但因岳父岳母工作較繁忙，自己與老婆經常要在對方闖禍後，幫忙擦屁股。他說明，自己曾為鼓勵小舅讀書，答應對方若考上大學便送一台機車。

原PO透露，小舅子後來成功考到大學，自己也如約將機車送給對方，但小舅最後卻沒將大學念完。他指出，近期小舅因女友懷孕，決定結婚，原先決定包2萬8千元的原PO，卻被岳母要求要包6萬6千元讓小舅子有面子，且強調「依照禮俗姐夫本來就是要包大一點」。

岳母強硬的態度讓原PO感到壓力十足，他直言「我都快40歲了，怎麼沒聽過有這種習俗？」原PO補充，目前岳父並未針對此事發言，且老婆也不方便幫任一方講話，但自己有兩個小孩要養，還有車貸、房貸等負擔，他坦言「一口氣支出6萬6，我實在吃不消」。

許多網友在看完文章後，紛紛建議原PO與岳母攤牌，「直接講明，你還有2個小孩要養，有房貸車貸要繳，2萬8應該是你跟你老婆的底線了」、「不要包！岳母把你當搖錢樹了吧，這次若包了，下次小舅子的小孩若滿月了，她會叫你再包個6萬6」、「包6000就好，岳母要唸給她唸，生活是自己的」、「付出變習慣，他們只會越要越多」、「明年她就會說姪子出來了，做姑丈的要打十兩黃金給寶寶！」、「就說預算沒這麼多，我也沒聽過這種說法」、「面子一斤值多少錢？看好自已的荷包才重要」。