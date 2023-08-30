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「張軒睿」跳進草叢抓青蛙？她哭訴「最荒謬的約會」 網：好可愛不要給我

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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有人不相信一見鐘情，想知道大家最爛的約會經驗是什麼？日前有一名女孩發文分享她的第一次約會像在上自然課，她表示當天下著大雨，還要跟其他陌生男生一起去抓蝸牛，感覺很荒謬，引發網友熱議「我也想抓蝸牛」。

有一名25歲的女網友在論壇Dcard上以「被朋友鞭到歪掉的約會經驗」為題發文，她表示看到最爛的約會經驗討論，於是也來說說發生在自己身上的荒謬故事。原PO透露，上個月在臉書上認識了一名男生，因為長得很帥又很像張軒睿就被吸引了，聊了半個月後第一次約會，沒想到造就出25年以來最瞎的一次約會經驗。

原PO表示，對方是個熱愛爬蟲動物的男孩，家裡養了一堆動物，蛇啊、守宮啊、蜥蜴啊之類的，在聊天過程中，雖然感覺得出他是個怪咖，但又覺得像這種沒有心機的男生算真誠，於是就答應跟他約會，原本說要去看電影，後來他卻改問「要不要去山上」，原PO心想去山上夜景也還不錯，殊不知情節的發展完全超出原PO所預期。

原本兩人的約會，突然加進了兩位與他同愛好的朋友同行，他們走在連一盞燈都沒有的六張犁步道上，腳下不知踩爆了多少隻非洲大蝸牛，見他會直接徒手去抓青蛙，原PO表示雖然自己不是很怕蟲類，但親眼見到還是會感到心驚，表示無法想像「張軒睿跳進草叢裡抓青蛙的樣子」。

原PO表示，她就這樣帶著全妝，背著celine的包包，一路上聽他的朋友講解遇到的蟲類，像極一起在做自然課的小組報告。爬了兩個小時山又累又渴，下山後他拿出一瓶水說「我可以喝嗎？你自己沒有買喔？我要去廁所，幫我拿一下，等一下再帶你去買」，讓原PO一整個傻眼，忍不住哭喊「這絕對是我2023最荒謬的一天」。

文章一曝光立即引發熱議，不少人為她抱屈，「就說了爬蟲男不要碰」、「完全活在自己的小世界，聽不懂女生潛台詞，一心只想著抓蟲」、「說實話我絕對不會想在八月下班後的半夜，帶全妝去山上抓青蛙，跟張軒睿也不行」、「稀有動物收回那邊我要笑死，很可愛欸，但第一次出去約在深山野嶺，心臟是有點大顆拉，下次還是要注意安全」、「荒謬但是感覺好特別的體驗哈哈哈」。

不過也有不少網友認為「這種保持童真又愛護小昆蟲的男孩哪裡找？」、「其實有自己興趣的男生不錯啊，至少他沒回時你知道他可能在抓昆蟲」、「其實有自己興趣的男生不錯啊，至少他沒回時你知道他可能在抓昆蟲」、「雖然感覺生活滿無趣的，但至少長得帥，出軌機率小，原PO可考慮收編」、「好好笑，看在長得像張軒睿還會抓青蛙，原PO就收了吧」、「好可愛，不要給我」。

非洲大蝸牛 Dcard 第一次約會 青蛙 張軒睿

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