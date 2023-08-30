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前男友快結婚私訊提「1要求」新娘也同意 她傻眼：離開他是對的

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友的前男友快要結婚了，竟透過閨密要到她的聯絡方式，並請她代寫婚禮上要說給新娘的話，新娘也知道且同意這件事，令原po相當傻眼。圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage
有網友的前男友快要結婚了，竟透過閨密要到她的聯絡方式，並請她代寫婚禮上要說給新娘的話，新娘也知道且同意這件事，令原po相當傻眼。圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage

不少人和前任分手時相當不愉快，於是不願意再見面。一名網友表示，前男友下個月要結婚，竟然透過閨密要到她的line厚臉皮地詢問她，是否可以幫他寫婚禮上要說給新娘的話，並表示，新娘知道且同意這件事，令原po相當傻眼直呼，「離開他是對的」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，前男友下個月辦婚禮，對方竟透過她閨密要到原po的新line跟她連絡，厚臉皮地問，「可不可以幫我寫婚禮上說給新娘感人的話？」，原po一聽相當傻眼並質問他，「你女朋友不會寫嗎？你女友知道你找我這事嗎？」，前男友則表示，女友寫不出他要的感覺，對方知道這件事且同意，原po氣得說「寫追思文我可以喔」就馬上封鎖他了，「我覺得這對瘋了，離開他是對的」。

最後原po也表示，閨密被前男友騙，前男友說欠原po錢，要先傳訊息說清楚，不然過意不去，於是閨密就把她的line傳給對方了，閨密被她罵得很慘了，也請大家別再責備她。

網友紛紛表示，「女友的同意應該是說反話吧『好膽你給我試試看』這種」、「哈哈哈哈哈哈哈，真的很扯！還好妳是清醒的！還好妳分的早」、「跟他說ChatGPT可以寫喔」、「其實是要提醒妳包禮金…」、「真的是人不要臉天下無敵…」、「就寫追悼文給他呀，何必客氣？這也是種祝福，我們緬懷他～」、「奇文共賞」、「是不是又想回來試試水溫的概念！」。

有網友則認為閨密沒事先問原po就給line很誇張，「不管交情怎樣，要先得到當事人同意，才能給私人聯繫方式是基本常識吧」、「我覺得代表妳閨密還不夠了解妳耶！都說是閨密了怎麼還會給他賴，這麼輕易就唬弄到！而且妳閨密跟妳前任是什麼關系？他們又怎麼會聯繫？」、「沒先詢問妳，確定是閨密嗎？腦在不同頻率上的只能是普通朋友」、「就算對方欠你錢，但要給聯絡方式起碼要先問過你吧，你這個閨密的腦袋也不太好欸」。

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