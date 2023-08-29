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報喜不報憂被誤解為「愛炫耀」 手足忌妒心強讓她好無奈

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，她因不願讓家人擔心，向來報喜不報憂，卻被手足認為自己愛炫耀，非新聞當事者。示意圖／ingimage
網友表示，她因不願讓家人擔心，向來報喜不報憂，卻被手足認為自己愛炫耀，非新聞當事者。示意圖／ingimage

家人之間的相處，難免會因觀念不同而有衝突。日前，有女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她為了不讓娘家人擔心，一直以來都報喜不報憂，卻被手足認為自己是在炫耀，並將和老公爭吵的原因歸咎於原PO。

原PO表示，她原先認為向家人報喜不報憂是一件好事，因此任何的心酸事都自己忍下，只為了讓娘家人看到光鮮的一面。不過，原PO的手足十分不認同她的做法，並直指原PO就是在炫耀。

原PO說明，自己曾用年終獎金購入新衣，對方卻認為原PO是在炫耀「找到好老公」。原PO指出，儘管她已向手足訴說自己的辛苦與努力，對方仍認為是在狡辯。她補充，手足甚至以此和另一半吵架，責罵對方沒用，和好後還會將吵架原因歸咎於她。兩人之間的爭執形成了惡性循環，讓她無奈表示「我們不是血緣關係最深的手足嗎？」

貼文底下，許多網友認為原PO手足愛比較，「就是嫉妒、羨慕妳，或是誤會妳在炫富」、「她只是嫉妒啊...有種好是希望妳好，但是不希望妳太好」、「個性的關係，有些人天性就是愛比較、嫉妒心強，見不得別人好」。

部分網友則建議原PO與手足說開，或盡量在對方面前低調一些，「如果是這樣，那不如就都別提了」、「她如果會介意，那就看妳要不要低調點，有她在的場合就不要戴貴重物品吧」、「可以努力講開，不能的話就祝福彼此」、「妳也跟她訴苦啊，姐妹之間互相吐苦水也很正常」。

家人 炫富

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