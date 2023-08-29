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母想將財產留給大孫 孝順女問「妳百年後我住哪？」卻只獲心寒回答

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾分享，她的姐姐十分用心照顧母親，但對方因重男輕女觀念深，所以決定將所有財產留給唯一大孫，非新聞當事者。示意圖／ingimage
民眾分享，她的姐姐十分用心照顧母親，但對方因重男輕女觀念深，所以決定將所有財產留給唯一大孫，非新聞當事者。示意圖／ingimage

重男輕女的觀念在傳統社會中十分常見，近日，作家黃大米分享一位粉絲的留言，對方表示自己家庭為一男四女，哥哥在幾年前已去世，但母親仍表示要將所有財產留給唯一的大孫。她指出，與媽媽同住的姐姐平時很照顧媽媽，某次向母親詢問「等妳百年後，我要住那裡？」卻只得到令人心寒的答案。

作家黃大米近日在臉書專頁上，分享一位粉絲的留言，對方透露自己生活在一男四女的家庭，唯一的哥哥在幾年前因為中風過世。她指出，這幾年母親都是由女兒們照顧，尤其是與媽媽同居的姐姐付出最多，但母親仍表示要將房子及所有財產，留給目前在國外留學的唯一大孫。

黃大米的粉絲說明，某次姐姐向母親詢問，「等妳百年後，我要住那裡？」對方卻只回覆「妳這麼孝順，老天爺會保佑妳的…」，讓黃大米看完故事後直呼「老人家重男輕女的觀念很難改」。

不少網友也紛紛表示心疼那位女兒，並提醒對方未來千萬不可放棄繼承，「我媽媽也是這樣跟我說，上天會給我一條路」、「天啊，聽了真的是心疼這位女兒」、「非常認同，超多老人家都是這樣，令人無言」、「女兒還是要多替自己想，傳統重男輕女觀念真的改變不了，只能改變自己，多賺點錢未來靠自己」、「繼續好好孝順，千萬不要放棄繼承」。

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