快訊

2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

真的沒皮革！蘋果iPhone 15官方新材質手機殼曝光 網嫌棄：有點醜

明日開學…爆首例腸病毒重症死亡病例 南部10個月男嬰發病當天不治

介紹人要求請5500元10人素食桌 單身男怒批「相親蟑螂」：拒當盤子

聯合新聞網／ 綜合報導
年近40男子相親被要求請一桌5500元吃素食，讓他無法接受。 圖／Ingimage
年近40男子相親被要求請一桌5500元吃素食，讓他無法接受。 圖／Ingimage

現代人生活忙碌，靠別人牽線介紹另一半者不在少數。一名年近40的男網友原本要相親，但聽說必須請一桌要價5500元的素食就打了退堂鼓，更痛批對方找一堆不相關的人來湊熱鬧根本是「相親蟑螂」。

一名單身男網友在臉書社團「匿名3公社」發文，講述自己拒絕一場相親宴的緣由。他透露這場相親選在南投草屯一家素食餐廳，介紹人示意要訂5500元的10人桌，但他不解，明明男方只有2人、女方3人，「試問我要請那些看戲的5個人嗎？」

發文者又提到，以前至少是雙方加LINE看照片再決定，這次卻是不知道長相，因此他拒絕當「盤子」，直接回絕了這場邀約，並質疑「男女雙方都快40歲了，一定要一大群人認識嗎？」他也補充自己有提議雙方單獨約出去，或去女方家拜訪，但都沒下文。最後他毫不留情的說，「以前有婚宴蟑螂，現在是遇到相親蟑螂」。

看完他的描述後，不少網友認同他的決定，「連面都沒見過就要人家請吃5500的，我也是拒絕」、「非親非故幹嘛請別人吃飯」、「太貴了啦！我年輕時只相親過一次，我家3個，男方單獨前來，吃貴族世家，4個人1千多吧！」、「一般咖啡廳餐廳不能相親嗎」、「又不是提親，一桌是來白吃一頓的嗎？一桌5000的素食真好賺」，還有人建議應該換個介紹人。

但有部分網友則認為他格局太小，「5500÷10=550你就嫌，拜託單身就好免得害了女方，以後真的在一起花費不少，婚後萬一有孩子更多」、「你自己也帶人，對方也許是帶父母，談得成功也許就是岳父母，你也太計較了」、「所謂『放長線釣大魚』，就是有年紀了，想太多會錯失良機」、「太會計算是沒人願意嫁你喔！」。

另外也有人提供不同角度的看法，「單身一個人也是很好的選擇，不用花錢」、「只有我覺得人多比較不會尷尬嗎？」、「花5500去相親，不如花5500買交友軟體VIP還比較實在」。

相親 素食者 兩性關係

延伸閱讀

男大生約會日系妹子憂「1穿搭」太丟臉 網傻眼：看到馬上打槍

男玩交友軟體被女連續打槍 網一看條件：難怪當戀愛絕緣體

男友輸了大冒險才告白！準新娘不想嫁了：感情建立在欺騙上

她約會憋不住尿濕褲！男友不責怪還幫清理殘局「認定一輩子！」 網：太閃了吧

相關新聞

介紹人要求請5500元10人素食桌 單身男怒批「相親蟑螂」：拒當盤子

現代人生活忙碌，靠別人牽線介紹另一半者不在少數。一名年近40的男網友原本要相親，但聽說必須請一桌要價5500元的素食就打了退堂鼓，更痛批對方找一堆不相關的人來湊熱鬧根本是「相親蟑螂」。 一名單身

10大父母碎念金句出爐！對孩子的愛如何好好說？專家：同理溝通

住隔壁的王媽媽怒氣沖沖的走進電梯，嘴上喊著「走快點！不要一直玩手機，眼睛會壞掉！

一句好話

複雜的事，不急慢慢做；簡單的事，更要用心做。

【當代散文】馮平／鬧鐘

旅行中走進一家舊貨店，看上了一個戴眼鏡的泰迪熊布偶，一兩只瓷杯，還買了一個白鐵機械鐘。鐘是圓形的，約一個少年的掌心大，比...

【慢慢讀，詩】侯吉諒／瘦金體 （擬歌詞）

鳳頭冠蓋 盛世容顏風中來

【小品文】栩栩／怕生

料理新手時期，蒸魚是一關。蒸魚工序極簡，取一片魚，打理乾淨後并蔥薑酒上屜蒸熟。實際做一回，發覺處處是陷阱。首先，蒸籠要預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦