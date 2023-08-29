介紹人要求請5500元10人素食桌 單身男怒批「相親蟑螂」：拒當盤子

現代人生活忙碌，靠別人牽線介紹另一半者不在少數。一名年近40的男網友原本要相親，但聽說必須請一桌要價5500元的素食就打了退堂鼓，更痛批對方找一堆不相關的人來湊熱鬧根本是「相親蟑螂」。

一名單身男網友在臉書社團「匿名3公社」發文，講述自己拒絕一場相親宴的緣由。他透露這場相親選在南投草屯一家素食餐廳，介紹人示意要訂5500元的10人桌，但他不解，明明男方只有2人、女方3人，「試問我要請那些看戲的5個人嗎？」

發文者又提到，以前至少是雙方加LINE看照片再決定，這次卻是不知道長相，因此他拒絕當「盤子」，直接回絕了這場邀約，並質疑「男女雙方都快40歲了，一定要一大群人認識嗎？」他也補充自己有提議雙方單獨約出去，或去女方家拜訪，但都沒下文。最後他毫不留情的說，「以前有婚宴蟑螂，現在是遇到相親蟑螂」。

看完他的描述後，不少網友認同他的決定，「連面都沒見過就要人家請吃5500的，我也是拒絕」、「非親非故幹嘛請別人吃飯」、「太貴了啦！我年輕時只相親過一次，我家3個，男方單獨前來，吃貴族世家，4個人1千多吧！」、「一般咖啡廳餐廳不能相親嗎」、「又不是提親，一桌是來白吃一頓的嗎？一桌5000的素食真好賺」，還有人建議應該換個介紹人。

但有部分網友則認為他格局太小，「5500÷10=550你就嫌，拜託單身就好免得害了女方，以後真的在一起花費不少，婚後萬一有孩子更多」、「你自己也帶人，對方也許是帶父母，談得成功也許就是岳父母，你也太計較了」、「所謂『放長線釣大魚』，就是有年紀了，想太多會錯失良機」、「太會計算是沒人願意嫁你喔！」。

另外也有人提供不同角度的看法，「單身一個人也是很好的選擇，不用花錢」、「只有我覺得人多比較不會尷尬嗎？」、「花5500去相親，不如花5500買交友軟體VIP還比較實在」。