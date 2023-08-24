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「聞到就想吐！」他因一理由慘遭分手 網狠蓋諧音樓：真過糞

聯合新聞網／ 綜合報導
情侶分手的理由無奇不有，近日有民眾因「大便太臭」被女方怒提分手。示意圖／ingimage
情侶分手的理由無奇不有，近日有民眾因「大便太臭」被女方怒提分手。示意圖／ingimage

情侶之間若感情走到盡頭，便容易以分手作為結局。日前，有網友在Dcard分享，他的好友因「大便太臭」被提分手，對方甚至直言曾經因為聞到臭味而想嘔吐。原PO好友意外的分手經驗，也讓底下網友紛紛笑噴。

原PO透露，他的好友在七夕時還與女友關係和睦，卻突然收到分手訊息，一問之下才發現，對方是因為「大便太臭」才怒向男方提分手。他分享，好友當下因太過震驚，不斷質問對方是否在開玩笑，卻只得到對方肯定的回覆。

原PO表示，女方後來甚至向好友直言，之前自己曾因聞到好友大便的味道，而忍不住想嘔吐。好友悲慘的分手經歷也讓原PO感嘆，「有人七夕當天難過…，也有人過幾天後才難過…。」

貼文一出，許多網友被原PO好友的故事逗笑，並吐槽分手理由無奇不有，「對不起我笑了」、「或許他還有其他沒告訴你的理由，但大便很臭應該是真的」、「想分手的人，什麼理由都有」、「最強分手理由募集」、「交女友的條件加一條，能忍受我的大便臭的」。

其他網友則建議原PO可以提醒好友做健康檢查，擔心是身體出狀況才讓排泄物味道較重，「可能是癌症，建議去做大腸鏡」、「是多臭？要不要去做個檢查」、「大便、放屁特別臭，是腸道消化功能問題，建議低渣飲食1周，去照照大腸鏡」。

部分網友到後面則開始歪樓，創造許多諧音梗，「分手就分手，還羞辱一番真是過『糞』阿」、「當初的『糞』不顧身，現在都只剩『糞』世嫉俗」、「相當『糞』怒」、「對此感到『糞糞』不平」、「『屎』亂終棄」。

分手 味道 情侶

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