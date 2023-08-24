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男友在情人節神秘消失 隔天「驚喜」現身被網批：不單純

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾分享，男友在情人節當天放她鴿子，隔天才捧千元鈔票花驚喜現身，讓她難以釋懷。示意圖／ingimage
民眾分享，男友在情人節當天放她鴿子，隔天才捧千元鈔票花驚喜現身，讓她難以釋懷。示意圖／ingimage

情侶之間，若有一方做出與平時不一樣的舉動，往往會讓另一半忍不住懷疑。一名網友在「匿名公社」分享，自己原先與男友約好在情人節吃大餐，當天卻聯絡不上對方。原PO表示，男友直到隔天才捧著「千元鈔票花」驚喜現身，卻仍讓原PO難以釋懷。

原PO透露，她與男友交往近半年，原本與對方約好要一起在外慶祝情人節，並提前預訂餐廳，但男友當天並未現身。她指出，自己後來不斷打電話、傳訊息給男友，對方卻都沒回，原PO只好落寞的向餐廳取消訂位，獨自一人躲在被窩哭泣。

原PO表示，當她聯絡不上男友時，除了感到難過以外，還十分擔心對方是否出了意外，讓她不知如何是好。她說明，男友直到隔天才捧著「千元鈔票花」出現，並向她強調是刻意安排的驚喜，但仍讓原PO難以釋懷。

文章一出，不少網友紛紛認為原PO男友不單純，「先跟別人過了」、「妳是第二順位啦，第一不是妳」、「絕對不單純！」、「時間管理大師太忙了」、「他去陪元配了呀，妳只是玩玩而已」、「100%有問題，情人節要陪正宮，清醒點」、「妳怎麼知道這一整天，花經過了哪些女子手上」、「去陪其他女孩了，隔天拿錢K妳，讓妳驚嚇」、「錢收下，換妳消失啊」。

情人節 驚喜 兩性關係

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