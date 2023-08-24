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男友情人節訂房送花忘買晚餐「吃泡麵就好」 她氣瘋：不分對不起自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，男友一周前就要她期待情人節，沒想到給她驚喜後，卻忘記要準備晚餐，甚至要她「吃泡麵」就好，令她相當傻眼。 圖／ingimage
一名網友表示，男友一周前就要她期待情人節，沒想到給她驚喜後，卻忘記要準備晚餐，甚至要她「吃泡麵」就好，令她相當傻眼。 圖／ingimage

情人節有不少情侶或夫妻會互相送禮一起慶祝，一名網友表示，男友一周前就要她期待情人節，沒想到給她驚喜後，卻忘記要準備晚餐，甚至要她「吃泡麵」就好，令她相當傻眼直呼，「這種不分對不起自己」。

一名網友在「匿名公社」發文，男友一星期前就要她期待情人節，她整天都在期待對方會給她什麼驚喜，下班後搭上男友的車，眼睛馬上被矇起來，整路她都相當興奮，結果男友把她載到角色扮演的汽車旅館又送她一大束玫瑰，雖然很浪漫，但當他詢問男友晚餐要吃什麼時，男友卻表示忘記了甚至還要她泡旅館的泡麵吃就好，令她氣得馬上轉頭走人，「你連個像樣的晚餐都能忘，這種不分對不起自己」。

有網友怒批原po，「這種小事就要分手，這男人真幸運，輕易就擺脫你這公主病」、「男生要懂的保護自己，這種的不要！」、「你可以說，我不想吃泡麵，他就會解決了，這樣顯得自己有公主病」、「身為男人我要幫他說句話，他很用心準備這也算驚喜不是嗎？妳知道這種汽車旅館有多難訂多貴嗎？我看妳回覆還罵他只顧自己，妳還不是一樣，晚餐而已是不會自己想辦法嗎？都要別人準備好是有多公主」。

有網友則認為，男方沒有想到吃飯的事很瞎，「我覺得真是瞎爆，分一分咖好」、「儀式很重要，但吃飽喝足更重要」、「有點扯」、「下班已經超餓，還說只能吃泡麵，這會開心嗎？」、「餓肚子是大忌！男生的腦袋是在下半身」、「他雖然浪漫，但是沒有麵包哪來的愛情」。

不過，有網友認為兩方都有錯，「明明就有其他的選擇方案可以度過這件事情，結果一個瞎男友配上一個低情商女友，以後造就了另外不幸的兩對怨偶…」、「男友雖然是無腦了點，但也算有心，好像不需要只為了這件事分手，除非因此讓妳想起他的其餘惡劣事蹟，新仇加舊恨，讓妳切心」、「看到2個幼稚園小孩在談戀愛」。

泡麵 情人節 驚喜 情侶

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