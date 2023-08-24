做菜被孫子喊難吃遷怒媳婦 婆婆吵整晚連兒子都抓狂「一句話擺平」
婆媳關係常常是容易引起家庭糾紛的一大問題。特別是當婆婆不滿意家中的一些狀況，往往第一個責備的就是媳婦，從而容易鬧出許多糾紛。近來日本媒體，就報導了一則類似案例。
根據日本媒體「All About」報導，一位化名加奈子的40歲女性，三個小孩分別是八歲、五歲和四歲。有次她帶著三個孩子，跟丈夫一起拜訪遠方的夫家。當晚，婆婆做了道在地料理接待他們。
八歲的長子沒有看過這道菜，好奇地一邊問「這是什麼」，一邊抓了一口塞進嘴裡。然而，因為吃不慣的關係，使得長男立刻說「這好難吃」，還把東西吐了出來。看到這個情況，讓加奈子忍不住笑了出來。
然而婆婆卻對孫子的反應很不高興，並且責怪是加奈子沒有教育好。不過公公倒覺得這沒什麼，還說「我也覺得不好吃」，讓婆婆更是一發不可收拾，開始扯東扯西指責加奈子。最後，連加奈子的老公也不挺婆婆。
眼看婆婆越吵越凶，加奈子覺得這樣對小孩會有不良影響，於是帶著孩子們到家庭餐廳先避難，等到過了深夜之後，估計婆婆應該也睡了之後，才肯回去就寢。後來是丈夫揚言，表示再鬧下去「下次就不來了」，才總算堵住婆婆的嘴。
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