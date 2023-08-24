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姐姐從小就得寵 長大一擲千金「男友借百萬照給」敗光家產

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性抱怨姐姐長大後動不動就花錢，已經把家產幾乎掏空。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性抱怨姐姐長大後動不動就花錢，已經把家產幾乎掏空。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時在家庭裡的衝突，往往是來自金錢上的問題。更可能是因為親情的關係，遭到某位家庭成員任性地予取予求，結果拖累整個家。有個日本的家庭，就發生了這樣的困擾。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名小林千佳的45歲女性，從小的時候開始，爸媽就特別寵愛大她七歲的姐姐，常常姐姐想要什麼東西都會買給她。不過，因為姐姐對千佳還算好的關係，所以姊妹倆倒是沒有因此不和。

不過姐姐上了大學之後，行徑越來越荒腔走板。她不只輟學四處玩樂，還曾經一個月就刷掉100萬日幣（約相當於新台幣22萬元）。父母這時總算出面警告姐姐，雙方卻因此大吵一架。千佳也因為家裡的錢被姐姐花太兇，只得放棄正式大學，選擇到短期大學就讀。

但即使如此，姐姐的狀況卻依然沒有改善。她不只跟好幾位男性交往，還都借給他們千萬日圓（約相當於新台幣220萬元），導致家產幾乎都被她拿光了。後來千佳的父親過世，母親也住進精神病院，姐姐卻在這時和一位美國黑人交往，飛去了美國。

等到母親也離開人世後，姐姐才又聯絡千佳，說是生了混血兒但被黑人男友拋棄，因此來要養育費。結果回來參加喪禮後，姐姐果然把母親存下來的年金通通帶走，讓千佳十分感慨，不知道這樣的日子，究竟還能夠撐到哪一天。

日本

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