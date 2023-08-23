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80年代紅極一時！資深玉女「淪詐欺犯」疑潛逃出境 通緝15年期限已滿

科技男年薪四百萬追求女店員慘遭拒 砸牆出氣被批EQ低

聯合新聞網／ 綜合報導
一名年薪數百萬的男子，因為邀約速食店女店員被拒絕，導致心情低落。示意圖／ingimage
一名年薪數百萬的男子，因為邀約速食店女店員被拒絕，導致心情低落。示意圖／ingimage

現今世代，許多人會調侃地說，「女生擇偶標準是『高、富、帥』」，但有錢真的代表一切嗎？一名網友表示，朋友在科技公司上班，他的學長年薪將近400萬元，最近被附近的速食店女店員電到，所以幾乎每天去吃。但最近學長的心情突然很低落，朋友才好奇想說發生什麼事。

原PO在ptt八卦板發文表示，朋友學長為了吸引女店員注意，幾乎每次都點該速食店最頂的海洋珍珠堡、雞塊，並搭配橘子汁，久了女生對學長也有印象。所以該學長就藉機詢問「要不要去看展覽」，但女生沒有正面答覆，只是推說上班很忙。當天學長食物吃完後，帶著剩下的橘子汁離開，就不爽地把橘子汁砸到公司外牆，原PO因而好奇，「有年薪400萬，追不到速食店妹子的八卦嗎」。

眾多網友突破盲點，「重點有跟對方說一年400（萬元）嗎」、「沒亮出公司狗牌阿，搭訕通常人都不理」、「你又沒有秀存款簿」、「他又沒亮出薪資單」、「就算年薪4000萬，對方不知道也沒用」、「臉是一回事，重點是你臉上有寫著年薪400萬嗎？妹子怎麼會知道你年薪多少」。

也有網友說道，錢並非是萬能的，有許多可能的因素，導致該學長被拒絕，「該速食店是麥肯摩這三家裡最操員工的，她可能真的工作忙到很累」、「可能太年輕，還不想定下來QQ」、「人家說不定也有其他收入幾百萬在追啊」、「年輕的妹子還不太會考慮錢吧？請您學長十年後再約」。

而該學長將柳橙汁丟至外牆的舉動，網友們則認為不妥，「這樣就丟橘子汁，情緒控管有問題，恭喜女店員排雷成功」、「情緒控管這麼差，就別耽誤人家的青春」、「EQ這麼差還是別害人了」。

情緒 薪資 兩性關係

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