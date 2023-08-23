她交往義大利人後拒吃夏威夷披薩 網笑：交日本女友不想起床

兩人在一起往往會受到彼此的習慣、個性影響，若是與外國人交往，可能還會遭遇文化衝突，需要花一些時間適應彼此的差異。一名女網友表示，男友是義大利人，原先覺得交了外國男友，自己生活也沒有什麼改變，但男友歸國之後，她就漸漸發現自己的生活，其實有因為男友產生一些不同。

原PO在Dcard跨國戀板發文分享，兩人在跨國遠距交往後的兩項差異。第一個是作息時間的改變，由於台灣比義大利快六小時，當每次要熱線時，「我都會大概五六點起床，剛好就是男友那邊半夜的時候」，因為原PO一直想調作息、早睡早起，打完電話剛好男友可以去睡覺，所以也是一個健康鍛鍊。

另一個變化則是默默不吃夏威夷披薩，原PO提到，以前是一個超愛夏威夷披薩（披薩加鳳梨）的人，但自從和義大利人交往之後，就潛移默化的不吃夏威夷披薩，而且男友甚至連披薩店都不太去，「因為每次去都會被菜單氣炸」。原PO因此也好奇，「不知道大家談跨國戀時，是不是也會有這些有趣的生活變化呢」，引起許多網友的討論。

貼文一出，許多網友紛紛分享跨國戀對自己的影響，「跟西班牙男朋友在一起後的變化：改成早上洗澡、變得比較會遲到一點點、對朋友變得更熱情」、「跟匈牙利男朋友在一起後的變化：變得比較對工作沒責任感、變得自私，也可以說自愛、現在可以接受一餐只吃燉菜」、「跟澳洲男友在一起後的變化：無時無刻喝啤酒、騎袋鼠」，不過也有網友搞笑的說道，「跟日本女朋友在一起後的變化：每天都不想醒來」。

這兩性話題也意外引發網友分享「夏威夷披薩」遭敵視的現象，「我跟義大利女生交往，每當我給她看台灣新推出的『特色披薩』時（像豬血糕披薩、珍珠奶茶披薩)，她都會氣到講不出話來（當時還沒有超大型巨人比薩，不然應該更生氣）。」、「看到第二段笑出來。每次我問男友『夏威夷披薩』有那麼奇怪嗎？他都嘴硬說：『還好啊！』但我真的要點外送的時候，他就會一臉無奈地說：『我們叫便當吃好不好？』」