男介意女友租屋處貼滿其他男人照片 網直言：超級小心眼

一男網友有位交往一年多的女友，雖然目前沒有同居的打算，但已經有她租屋處的鑰匙，有時也會去她那邊過夜。近日他發現女友的房間佈滿另一個男人的照片和一些與這位男人相關的東西，而且多的有些誇張，讓他滿傻眼的。事後他也有跟女友溝通這件事，但結果「她竟然覺得我在小題大作，還說追星跟談戀愛是兩回事」。原PO於是在Dcard貼文發問「會介意女友房間擺滿其它男人的照片嗎？」

原PO文中表示，原本就知道女友有追星的習慣，但是這次實在很誇張，不僅貼滿一面牆，而且當原PO跟她溝通時，她回說「你管我，阿人家就蠻帥的，這樣每天都賞心悅目啊」。原PO身為她的男友，看到這些擺設真的覺得滿不爽，不理解到底為什麼要把一個陌生男人的照片佈滿整個房間。跟她溝通時，她竟然覺得原PO在小題大作，還說追星跟談戀愛是兩回事，原PO聽完之後真的不知道該說什麼，她也不覺得這樣有問題。原PO不免自問「真的是自己太小心眼了嗎？」

網友們在看完貼文後，紛紛留言回應表示「還好啦，以前交往過的對象，家裡貼滿清海無上師，感覺比較邪門」、「這算很節制的了，我女友手機桌布是BTS的Jimin，密碼還設成他生日。哭哭」，有網友表示「那就她房間，你真的管很多欸，而且你還是去借住的，有骨氣一點就自己搬出來租一間啊」，更有網友直接說「對！你超級小心眼」。

不過，有網友反問原PO「說句老實的吧，你真覺得你女友跟那歌星生命中會有交集嗎」，也有網友規勸原PO「都大學了，勸你把這種思維好好改改，現在還能有女友已經不錯了，不要以為自己多純情，況且追星只是一種單純的興趣，只是看熱衷程度罷了，有什麼好說三道四？」