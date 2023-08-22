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母承諾「考上高中去環球影城」卻沒去成 孩氣憤批：真的很丟臉

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨母親答應帶他去環球影城，卻說被裁員去不了，讓他直呼「根本藉口」。示意圖／ingimage
一名網友發文抱怨母親答應帶他去環球影城，卻說被裁員去不了，讓他直呼「根本藉口」。示意圖／ingimage

許多家長為了鼓勵孩子學習，多會許下承諾，在孩子完成約定之事後會給予獎勵。日前一名身為學生的網友發文抱怨，母親曾經承諾他，在他考上高中後會帶他去日本環球影城，不過之後母親卻說自己被裁員，沒辦法帶他去，讓他氣得直呼「這根本就是藉口」。

原PO在「匿名公社」發文，表示母親原先承諾自己，考上高中要帶他去日本的環球影城，之後卻以被裁員為藉口不帶他去，他氣憤表示，父母明明還有存款跟股票卻不賣掉，而是希望他可以退讓，原PO表示，自己不想翻臉因此退而求其次，跟他們說至少帶他去香港玩，但家人卻含糊帶過。

家人消極的態度也讓原PO積怨已久的怒氣爆發，他表示，暑假快過完了，同學們都出國回來只剩他沒出國，因為怕被笑他也不敢出門，朋友問他環球好不好玩他也說不出口沒有去，「真的很丟臉，如果沒能力幹嘛先給我承諾，如果沒能力幹嘛生我下來，我又沒答應你們要被生出來，說話不算話真的超賤的！」

貼文發布後，原PO並未獲得支持，網友反紛紛為家人抱不平，「有你這種小孩，你父母好可憐，不會自己賺錢去日本玩？巨嬰？可悲啊」、「有本事自己賺錢去，沒本事就只會出張嘴」、「你是欠罵是不是？不體諒父母就算了，還敢說垃圾話」、「這種不會想的小孩讓他自己賺學費去唸書，養他無用」、「這成年也是沒路用的人」、「你不會自己去喔，你媽被裁員又不是你，你媽沒錢又不是你」、「養出這種小孩，平時教育方式也很偏差吧」、「難怪一堆人不想生小孩」。

有些網友則緩頰表示，「15歲懂什麼，網友也不用太苛刻」、「滿16歲，建議去打工存錢」、「你要體諒媽媽，被裁員後，存款、股票是不得已才要動的救急金，當然不能拿來做娛樂用途」。也有網友對此文章感到質疑，「一點青少年齡用語都沒有，且青少年對出國玩吸引力沒那麼大好嗎」、「感覺是創作文」。

日本 環球影城 出國旅遊

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