爸媽愛放閃！ 「一句話」讓她崩潰 網笑瘋：那你當郭靖…射鵰英雄傳

戀愛中的情侶都會互相幫對方取特殊愛稱，不僅能拉近與對方的距離，也能為戀愛增添幾分趣味。日前一名網友在網上發文，表示父母感情很好，平時在家總是用各種令原PO出乎意料的稱呼叫喚對方，就算在原PO面前也毫不避諱，雖然朋友總是覺得她們家的相處模式很歡樂，但她無奈道，「歡樂是他們的，但受傷的是我啊！」

原PO在Dcard上發文，她表示情侶間常見的暱稱應該是老公、老婆、寶貝等，不過原PO父母對彼此的稱呼總是出乎她意料。原PO分享像是在父親找不到東西時，就會叫母親「寶寶」對她撒嬌，在PO面前正大光明的曬恩愛，或是無聊時對母親喊「我的娘子」逗她一樂，而父母甜蜜的日常互動也讓原PO直呼，「等我不在家再演這齣好嗎？我快哭了」。

不過這些都還好，最令原PO崩潰的是，父親前幾日對母親喊小龍女，兩人興致來了開始玩起角色扮演，原PO本在一旁看熱鬧，不過突然想到楊過的人物設定，對父親說「不對啊你要斷手才能當楊過欸」，沒想到父親卻表示「那有什麼關係？我有大鵰」，讓原PO當下直接傻眼並表示，「你們總說家庭歡樂，好好喔。歡樂他們的，但受傷的是我啊！」

貼文一出，網友紛紛被原PO家的可愛互動逗樂，「笑歪，日常羨慕一種甜蜜的負擔，如果是我，我會覺得好氣又好笑，偶爾被躺槍，但又喜歡這種被閃的氛圍」、「爸爸媽媽互動真的好可愛」、「家裡有這對父母真的會很開心」、「這篇文好適合七夕」、「想知道原po爸媽幾歲，結婚幾年還能這麽肉麻哈哈哈」。

也有網友認為父親很幽默，「大雕好好笑」、「看到大雕真的笑出來」、「那妳可以當郭靖...射鵰英雄傳」、「大鵰害我嘴角失守」、「過兒我就噗出來了，大雕直接笑」、「為什麼我好像能看懂大鵰的意思，看一次就想到」、「大鵰那裡我笑出豬聲」。