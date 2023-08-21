男友嫌女「穿太露」 意外扯衣害她大走光

情侶相處之間，偶爾會因價值觀不同而產生摩擦，但都應好好溝通，不該有肢體上的拉扯衝突。有位女網友在Dcard上分享，她與朋友相約在晚上時一起唱歌，出門前卻被男友指責「穿太露」。原PO表示，男友後來還與她在街上拉扯，害原PO不小心在路人面前走光。

原PO透露，自己在幾天前和朋友相約一起去唱歌，共7位女性加一位Gay。她說明，在她出門前，男友卻突然指責原PO「穿太露」，讓原PO覺得對方太誇張。

原PO認為，自己的女性好友身材更好，且她並非第一次這樣穿，只不過這次男友不在身邊，不解對方為何反應如此大。她補充，男友原先要載她去聚會後再去上班，卻因不斷要求原PO換衣服，導致兩人時間都快來不及。

兩人的爭執持續，雙方都不願為彼此妥協。原PO指出，兩人也從口頭上的爭吵，演變成肢體上的拉扯，甚至對方還不慎將她衣服扯開，害原PO走光被路人看見。

原PO分享，衣服扯開後，男友因看到自己裡面沒穿內衣，變的更加生氣，而自己同樣被對方氣哭，直接抓著衣服跑離現場。她表示，對方雖然之後主動跑來向她道歉，但經過這次經歷後，原PO開始擔心男友未來是否會直接向她動手。

貼文一出，許多網友表示原PO男友未來可能會不斷干預原PO穿衣，並建議原PO與對方分手，「他以後會不會動手我不知道，但我知道他以後對妳的穿著跟私交肯定會繼續干預」、「動手的建議都不要」、「扯衣服是真的不行，但我覺得妳男友應該非常沒有安全感，好好溝通吧！如果雙方都不站在對方立場思考，我覺得談也沒用」、「妳高興穿什麼完全是妳的自由，希望妳能遇到學會尊重妳的另一半」。

但也有網友持不同意見，認為原PO的穿著確實較為開放，理解對方為何堅持要原PO換衣服，「男生大夜班算晚上12點上班好了，再算提前1小時出門，自己女友晚上11點出門，穿蝴蝶結一拉就開的衣服，裡面還沒穿內衣，是我也完全不能接受」、「妳穿這樣難怪妳男朋友不放心」、「一扯就開又沒穿內衣，其實可以理解男友的擔心，他不是不准妳穿，是希望他不在妳旁邊時不要穿」、「沒有對錯，但這就是雙方對事物看法的摩擦，畢竟他要出門上班已經很不爽，妳要出去玩，加上他當然會擔心，不過會到動手也真的有點超過了」。