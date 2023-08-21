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所有電子產品都要用最新的！ 她怨老公是翻版「3C猴子」

聯合新聞網／ 綜合報導
有位民眾抱怨，自己的老公將積蓄全花在高階3C產品上，猶如「標準的3C猴子」。示意圖／ingimage
有位民眾抱怨，自己的老公將積蓄全花在高階3C產品上，猶如「標準的3C猴子」。示意圖／ingimage

近期在YouTube爆紅的動畫「山道猴子的一生」，吸引許多民眾觀看。有位女網友有感而發，在臉書社團「匿名公社」吐槽，自己的老公是標準的3C猴子。原PO透露，對方喜歡追求最新、最高階的3C產品，但因理財觀念不佳，經常將自身積蓄花完，甚至在某次小手術前向原PO借錢，讓原PO十分傻眼。

原PO表示，自己在看完「山道猴子的一生」後，對劇情內容感觸頗深。她說明，她的老公很喜歡追求最新、最高階的3C用品，平時向他人分享3C用品以獲取優越感，讓原PO直言「我的老公，標標準準就是3C猴子…」。

原PO透露，她已數不清老公到底有幾台平板、相關周邊等，所以根本不想向對方過問。她補充，目前他們是雙薪家庭，薪資穩定且高於經常性平均薪資約2、3萬，外人多認為兩人生活十分輕鬆，事實卻並非如此。

原PO說明，除了因為房子是老公買的，所以房貸由他負責外，對方經常投入大量金錢於3C產品上，使得原PO需負擔所得稅、孩子補習費等大大小小的家庭支出。她直言，老公甚至認為原PO負責的家庭開銷都只是小錢，讓她氣得表示「房貸一個月才繳不到3萬是多偉大？」

儘管原PO了解自己與老公的金錢觀念不合，依舊選擇勉強容忍對方。原PO指出，老公在結婚前便有「月光族」的跡象，但她仍說服自己和對方繼續生活。不過她強調，連山道猴子都會想賣周邊賺外快，自己老公卻怕別人說「愛錢」，而屢次拒絕可以增加收入的機會。

多次的妥協下，原PO也逐漸受不了。原PO指出，老公最近要開一個小手術，想選擇需自費的高級材料，便主動詢問原PO可否借錢給他。她無奈表示，聽到對方向她借錢的當下，她感到非常傻眼，不解對方為何毫無積蓄，讓原PO直言「奉勸各位遠離沒有金錢觀又不理財的3C猴子」。

不少網友在看完文章後，建議原PO要認真與對方溝通，不然只能選擇離婚，「趕緊離吧，賺多花多沒用」、「叫他把手上的3C出清，不然不借他錢」、「快放生呀～」、「這真的要溝通一下，他必須強迫自己存錢，萬一家裡發生什麼變故的時候，錢要從哪裡來？」

也有網友認為原PO老公過分追求優越感，「真正的3C達人不是一昧的追求高階，而是能了解使用者需求跟預算，給予合適的機種建議」、「盲目的追求新3C真的沒什麼意義，那東西不保值，都是消耗品」、「其實就是不懂3C的人，才會一直追求3C要買多好多好！」

山道猴子的一生 理財 3C

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