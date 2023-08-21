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重男輕女家庭弟弟領到一棟房 網友一語道破讓姐姐秒釋懷

聯合新聞網／ 綜合報導
一些家庭仍有重男輕女的現象，甚至連分房產都有很大落差。示意圖／ingimage
一些家庭仍有重男輕女的現象，甚至連分房產都有很大落差。示意圖／ingimage

不少家庭生小孩追求「一男一女剛剛好」，但現代仍有少數家庭受到重男輕女的傳統觀念影響，男生可能會比女生獲得更好的待遇。一名女網友就分享自身家庭重男輕女的例子，「爸媽最近給弟弟買四千五百萬的房子，弟弟女友也搬進去」，明明爸媽從小就教育要自己努力，她也提出疑問「大家都怎麼走出來這種很重男輕女的情緒？」引來眾多網友回應。

原PO在Dcard心情板發文表示，自己也從來沒有期盼父母幫忙買房，但是卻在弟弟結婚前買房給他與未來弟媳。原PO也提到，自己已經不住在家裡很久，薪水也超出弟弟的很多倍，但是怎麼那個不努力的孩子卻得到最多，讓原PO覺得心情低落，不知道人生為什麼要努力。

有許多網友都表示，自己能理解原PO的感受，並給予安慰鼓勵，「完全能理解一碗水不端平的感受，辛苦妳了，給妳抱抱」、「跟妳有同樣心情，真的不是我們在意那些錢、資源，是為什麼同個爸媽生的，得到的支持差那麼多？」、「辛苦了，人生本來就沒有平等，妳很棒女孩，靠自己努力，妳可以的，不要氣餒，加油」、「自己努力就好，比不完的，失落難免，但很難改變結果，不如從自己這一代做起，加油」。

也有許多網友認為「轉念」不一定是一件壞事，「妳薪水是弟弟的很多倍又不用被爸媽管，我覺得妳比較幸運哦」、「傻孩子，現在他們對弟弟多好，妳以後就越有不照顧當甩手掌櫃的話語權」、「妳爸媽如果也給妳全款買房，不知道會如何情緒勒索妳喔」、「我是覺得妳家庭條件比一般人好很多了，妳也是因為從小到大源源不斷的資源才有今天，就別這麼氣了，少與他人比較，會活的比較快樂」。

原PO在貼文最後也補上，「大家的留言都非常暖！謝謝大家的建議跟安慰，我又有動力好好努力了！乾杯乾杯！」

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