她曝朋友案例讓人「恐婚」 網解析認難以借鏡：真不關妳事

結婚生子是人生大事，許多人都會格外重視，日前有位女網友表示，她準備要與男友結婚，並規劃未來生育孩子，不過聽完朋友的故事後，讓她對結婚生子感到恐懼，因此她上網發文詢問「只有我覺得朋友們把婚姻、生孩子當兒戲嗎？還是因為我沒有當媽媽，所以很多事情不知道？」網友看完後則神回4字「關妳屁事」，認為她以朋友的經歷來借鏡，但其實並不適用於自己。

一名網友在臉書社團「匿名公社」發文表示，她最近考慮跟男友結婚生子，但聽了兩位朋友的經歷後，又開始對婚姻感到恐懼。她指出，其中一位朋友跟男友交往2年後就懷孕，兩人沒有登記結婚，也各自分開住在原生家庭，結果最後男方表明「不要孩子，也不想結婚了」，讓原PO驚訝「如果是這樣為何要懷孕？」

後來原PO又分享，另一位朋友則是「懷孕也不做產檢」，夫婦兩人很富裕，但對孩子的健康不在意，認為「沒有規定要產檢」，讓原PO疑惑「是我太傳統嗎？我認為產檢是對孩子的基本責任，現在人怎麼都把婚姻當笑話，生小孩當兒戲呢？還是因為我還沒當媽媽，所以很多事情都還不知道？」

文章曝光後，引來許多網友留言，有人直言「不關妳事，選擇自己喜歡的方式就好，難不成一堆人分手、離婚，妳就要跟著一起嗎？」、「朋友的事跟你們沒有關係吧，主要是妳有沒有信任另一半」、「重點關妳啥事啊？妳還是不要結婚吧」、「別人是別人，跟妳無關，妳只要考慮自己的事就好了」、「多看點正常人的例子，不要只看奇葩朋友的案例，反正多參考就好」、「妳朋友到底干妳屁事，自己想過什麼人生需要看別人參考？」