他不解「為何子女不想和父母住？」 過來人有感揭1原因

長大後會想和父母同住嗎？有些人想嘗試獨立生活，也有人覺得同住比較能夠省錢，家人住一起也有個照應。一名網友就好奇詢問為何有些人長大後都想搬出去，不想和爸媽一起住，多數人的原因都是因為爸媽「管太多」。

這名網友在PTT以「為什麼子女不願意與父母同住？」為題發文，他提出疑問說有些子女長大之後，即使家裡有多的空房間，也選擇搬出去住，獨自生活，「寧願多花一筆房租，也不跟父母同住？」

貼文引起熱烈討論，「被管東管西誰要啊」、「帶男女朋友回家不方便，都大人了獨立生活很正常」、「生活習慣與價值觀不一樣」、「比較自由」、「太多女權公主媽媽，小孩無法忍受」、「住一起摩擦衝突源源不絕，住遠一點反而感情變好了」、「住家裡會有精神問題，住外面會有經濟問題，看要選哪種？」、「觀念、看法、價值觀全都不同要怎麼住一起？」、「如果父母健康當然不同住比較好，父母身體有恙還是同住好照顧」。

不過多數人的原因都是因為父母管太多，「管東管西碎念攻擊、情緒勒索、要求服從，花錢買耳根子清靜」、「一直念一直管，一直被偷看隱私」、「老年人沒有生活界線的觀念，控制欲又很強」、「簡單來說就是，控制欲太強」、「很簡單啊，不想被管」。