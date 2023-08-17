快訊

台積電已組2奈米任務團隊 調動800人首次南北同步

夏威夷野火竟讓教育程度下跌？隱藏損失比重建費更慘痛

群創處長偷吃3人妻！科技圈揭「導火線」傳小三老公抓狂找黑道處理

「山道猴子」慘被綠 醫點現代人通病「追求立即滿足感」

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，不斷信貸借款，導致經濟困頓。圖／取自YouTube
YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，主角因喜歡玩擋車、跑山，為了追求更好的設備、伴侶，不斷信貸借款，導致經濟困頓。圖／取自YouTube

近日YouTube頻道「Eric Duan」創作短篇動畫「山道猴子的一生」爆紅，講述年輕男主角為了找到在朋友間的優越感，買重機改車、與女友的感情糾葛的故事，最後悲劇收場。影片反映當今社會縮影，包括有人玩車為了炫耀、借非法信貸造成負債、超商店員低薪生活、網紅社群流量利弊、感情及友情處理EQ問題等。精神科醫師也做出3提醒，包括自信應從內部來而非外部、適時自我肯定、人際關係應以誠相待而非炫耀。

三軍總醫院研究副院長、精神醫學部主治醫師葉啟斌表示，青少年時期大多是追求自我認同階段，在學生時代過程，多半只被教導在學業上追求自我認同，但除了學業外，也可能想追求被同儕的崇拜感，加上近年教育多元化，若本身有許多才藝，也會被認為是自我肯定、自我超越或自我挑戰的方式，來達到追求自我。

葉啟斌說，國中、高中階段的孩子，較難用自己設定目標的方式自我挑戰，大多是由家長安排，上了大學後有機會打工賺錢，獲得經濟自主權，此時就會想要設立自己的目標。而大學生在選擇目標時，大多傾向「原始滿足感」，像是影片主角買重機享受快感、交往女神等級女友等，包括性層面及外觀、容貌可向人炫耀，能讓他獲得立即滿足，不會選擇「中長程目標」，像是創志工服務隊準備1年後前往蒙古服務。

葉啟斌表示，青少年因為經濟因素，加上沒有團隊的幫忙，也不知道用什麼方法，較難會設定中長程目標，因此多半以短程目標優先考量，包括「自我」、「立即」、「滿足本能」因素，這也是現代人有機會做選擇時，較優先考量的選項。

影片男主角貸款買重機，加上為了討好正妹女友，幫女友付錢買重機，後續卻遭背叛，導致心靈受創，且背了一身負債，遇到下一任女友後，擺脫不了前段陰影，不斷懷疑猜忌，導致新女友也受不了提分手

葉啟斌對此給出三個提醒。第一，自信應該從本身而來，許多人的自信是來自外部行為，包括臉書、IG獲得大家關注、按讚等，恐影響價值觀偏差，當滿足不了別人，恐會放棄自我，覺得自己一事無成，甚至憂鬱症。他提醒青少年，應該多多自我察覺，了解自我內心動機，做任何事情「是我自己想要做，而不是為了獲得別人肯定」，了解自己的期望並挑戰、突破而獲得滿足，完成自我追求，從內心動力出發比較實在。

第二，對自己提出期望時，也可以自我肯定。雖這個社會期待每個人都有雄心壯志，似乎要買大房子、開跑車才是幸福，但呼籲年輕人不要被社會教育的外表騙了，應該設定自己的目標，並每天自我肯定，包括好好喝杯茶、跟父母聊天、自己跑步運動，快樂的來源不是只有金錢或外表，生活中小事也可以堆疊快樂及滿足。

第三，人際連結應以誠相待，男生去追女生不是為了炫耀，而是真誠想要與對方交往，互相了解、珍惜陪伴，不是把女友拿來炫耀。

山道猴子 分手 女友

延伸閱讀

神似「山道猴子」超商女友 正妹YTR澄清：我的錢自己賺

女友突然「莫名消失」 男星慘遭「戴綠帽」竟還被怒罵

「山道猴子」借錢給女友改車分手後討不回 「雷丘律師」解析法律問題

「山道猴子的一生」超商女友是她？正妹網紅認了

相關新聞

「山道猴子」慘被綠 醫點現代人通病「追求立即滿足感」

近日YouTube頻道「Eric Duan」創作短篇動畫「山道猴子的一生」爆紅，講述年輕男主角為了找到在朋友間的優越感，...

閨密二婚要求禮金破萬「別讓我虧錢」！女傻眼：我不婚不生耶

對現在人來說，結婚離婚是稀鬆平常的事。有位女網友說閨密最近要二婚了，上次結婚時她包了「一萬元」禮金，閨密告訴女網友，「至少包跟上次一樣，別讓我虧錢」，讓她感覺不舒服。

【回望歲月】林董／心情歌路

從小到大，我就對上台有莫名的恐懼，不擅言詞是一方面，再來就是我只要一緊張，講話會開始結巴，同儕們就會起鬨模仿，情況更是雪...

【親子之間】花椰菜／看待公平

那日，大寶在客廳玩玩具車，小寶也在旁。由於小寶正處於看到東西就想拿來丟的階段，看見哥哥手上的玩具自然想拿取。當然大寶不肯...

【我家植物的身世‧徵文示範作】陳完玲／植入生活

我喜歡種植物，並時常將其作為室內擺飾的小物。不過，我喜歡的植物是以不開花的蕨類為主，尤其特愛鐵線蕨家族。家中有不少品種的...

一句好話

別讓自己一廂情願的付出，成為他人一言難盡的負擔。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦