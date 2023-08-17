閨密二婚要求禮金破萬「別讓我虧錢」！女傻眼：我不婚不生耶

對現在人來說，結婚離婚是稀鬆平常的事。有位女網友說閨密最近要二婚了，上次婚禮時她包了「一萬元」禮金，閨密告訴女網友，「至少包跟上次一樣，別讓我虧錢」，讓她感覺不舒服。

原po在爆料公社發文，閨密第一次結婚時，她當了伴娘還包一萬元禮金，但一年就離婚。最近閨密表示她要再嫁了，並邀請原po再次擔任伴娘，原po也答應了，但誠實告知這次不會再包一萬元了。

閨密連忙解釋，第一次結婚禮金都被夫家收走，但新老公答應禮金全都給她，閨密強調宴客一桌近四萬元，要原po「至少包跟上次一樣，別讓我虧錢」，還說老公座上賓都是上流上會人士，勸她趁出席婚禮認識好對象。

原po說，自己早就打定主意不婚不生，甚少參加朋友婚宴。但礙於交情，所以才都參加閨密的婚宴，雖然閨密平常對自己不錯，也常請客，但對閨密的要求還是有點不舒服。

網友一面倒，「包多少是妳的事，收不收是她的事，要不要去又是另外一回事」、「二婚還要人包紅包？」、「其實一般再婚的，都只是邀請朋友熱鬧，不會再收紅包」、「如果真是閨密包十次也沒差，但自己開口要，還管人家包多少，就有點噁心了」。

也有人建議包，「如果平時待你真的很好，就再幫忙一次吧！」、「如果真心很喜歡這個朋友，會建議妳包，雖然她說法會讓人不舒服，但也許因為她真心把你當超好的姐妹，講話才太直接沒修飾」、「最後一次給她面子，都是閨密了，只是事不過三，再來就該翻臉了」、「當作回請她吃飯，就不會心裡過不去了吧」。

原Po後來也找到解方，她後來決定包一萬二，但是會告訴閨密不會有下次了，請她好好守護婚姻與友情。