男友開工紅包不願分享 女方感受差上網討拍

在兩人的交往過程中，雙方都會有各自在意的地方，因此磨合成為在感情中很重要的過程，這樣才能好好地走下去。一名女網友就說了自己在男友整理上班包包時，發現一個之前開工公司給的六百塊紅包，因為男友不願意給予其中的五百塊，而產生所謂的「感覺問題」。

原PO在Dcard發文表示，當時是把一張五百塊放自己手上，一張一百給男友，想看對方的反應，結果男友直言「不行啦，這是我的錢」，原PO用撒嬌的口吻說「你連給自己女友五百塊零用錢都不願意喔」，沒想到男友開始認真的解釋，因為結婚、買房都需要用錢。雖然知道男友對金錢很有規劃，但她仍然感到掃興，覺得對方有點太計較，「我只是無心的跟他要了五百塊卻是這種回應，不知道為什麼我的感覺是失落，而不是『哇！他想到我們的未來才不願意給我，好感人喔』」。

這次事件讓原PO聯想到，閨密去咖啡廳只傳訊息跟她男友說，「寶寶，我跟朋友在咖啡廳」，男方立馬轉五百塊給閨密，讓她拿去吃好吃的，讓原PO感受到兩者之間的落差。原PO也提到，雖然自己男友有很多優點，體貼、脾氣好、包辦家事以及無微不至的照顧，但對金錢就是比較敏感，才覺得是不是對她過於小氣？她想問「大家當男友這樣回答的時候，妳們心裡的感受是什麼？」並強調沒有要問對錯，只是想討論「感覺問題」，貼文一出，獲得眾多網友的回應。

不少網友都認為原PO的作法帶有情緒勒索，討錢的行為也不太妥當，「看到一人一張就知道妳要說什麼了，真的下去耶（討拍失敗），蝦妹（很瞎的女生），情勒真的到處都有」、「哪有這樣跟人要錢的，還妳一張他一張勒，那是妳的錢嗎？笑死」、「這看起來不像撒嬌，比較像要錢」、「他有義務要給妳那500塊嗎，什麼時候交另一半還有零用錢了，我只聽過包養有零用錢拿」、「情勒就情勒還在那邊，把臉丟出去的是妳，還在那邊怪東怪西，以後是不是要求男方買房名字簽妳？」。

不過也有網友能理解原PO的「感覺問題」，「其實我可以理解原PO欸，不知道為什麼大家都大逆風。而且如果是我，然後我男友這樣跟我說，我也會說『好啦，給妳給妳』，只能說大家想法不一樣。」、「幫補血，原PO只是想撒嬌想被寵而已，那五百元其實不是重點，但有些人就是把錢看比較重，妳知道妳男友還有很多優點，是愛妳的就夠啦」、「這樣感覺會很不好，重點不是金額，而是一種被寵愛的感覺～但他就不是那種男朋友，所以無關對錯，他就是他這樣的個性，要就接受，不要就換一個，這個得自己調適」。

有網友則是說道，接受彼此不同才是解方，「能懂妳的感受，但換個角度想可能就是要接受彼此的不同。因為經濟上來說，妳是相對幸運有餘裕的一方，對妳來說這些是小錢，是能用來創造情趣而不痛不癢的數字，但可能對對方來說不然。既然愛對方，還能同理對方也還想繼續走下去，那可能要試著讓自己習慣彼此的不同，找到一個對彼此來說都舒心舒適的相處模式、玩笑尺度等等的，加油！」。