雙人晚餐變家族聚餐 她控婆婆常故意打擾兒與媳浪漫約會

許多夫妻會在結婚紀念日時，單獨出外吃飯享受二人時光。日前，有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」分享，她本打算和老公在紀念日當天單獨吃晚餐，婆婆得知後卻立刻通知小姑一家過來與他們一同聚餐，甚至要原PO夫妻買單。

原PO表示，她平時並未和公婆住在一起，而這幾天婆婆來她家打擾，剛好撞上原PO的結婚紀念日。她說明，由於自己想和老公單獨出外吃飯慶祝結婚紀念日，便請婆婆自理晚餐。不過，婆婆卻突然打電話通知已出嫁的小姑，並表示很久沒有一起吃飯，希望晚上可以一起聚餐，讓原PO無奈表示，「雙人浪漫晚餐，變成家族聚餐！」

原PO指出，婆婆在吃飯期間還特意告知大家，今天是原PO的結婚紀念日，而被迫接受祝福的原PO夫妻也只好將聚餐花費全部買單。不過，婆婆並非第一次打擾原PO與丈夫的約會，她補充，自己曾被婆婆要求回家吃飯，但因當時她正和老公用餐到一半就拒絕提議，對方便怒嗆，「現在是怎樣，吃個飯比我還重要是不是？」

婆婆三番兩次的打擾，讓原PO苦不堪言。原PO認為，婆婆是因為看不慣自己兒子對媳婦太好，才常常刁難。另外她透露，小姑平時也很厚臉皮，每次都帶著一家四口聚餐，卻從不付錢。

貼文一出，不少網友提供原PO如何避開婆婆的方法，「直接跟小姑老公要餐費，重點是出去吃飯時，手機要關機」、「明年直接安排出國不就好了」、「下次就不要說，說有事出門就好」、「妳要當眾說，『難得小姑這麼有心，各位，今天小姑說她買單』 讓我們樂烈鼓掌。」

也有網友認為，原PO婆婆有刻意將原PO結婚紀念日記住，提醒原PO下次要多注意，「覺得婆婆說不定故意有偷記日子，下次安排旅行，且是要提前幾天出發，然後要小心不要被知道，免得全家族跟著去」、「知道妳婆婆是這種心機重的人，以後夫妻倆做事情默默進行就好，不要事先通知，因為妳不是妳婆婆的對手，薑是老的辣！」、「婆婆日期應該是有算過，不然怎會那麼剛好。」