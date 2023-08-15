爸退休後「很怕窮」處處撿便宜還拖累媽 女兒問：該還百萬嫁妝嗎？

父母辛苦一生拼命工作賺錢，打理一家老小，讓家人不愁吃穿，退休後本該好好享清福。不過一名女網友發文分享，自己的父親認真工作一輩子賺了不少錢，但退休後卻因沒有固定收入而天天感到煩惱、焦慮，任何生活用品都買最便宜的，就連母親買水果回家也會被罵不要浪費錢，讓原PO直呼「很擔心他每天都在生氣、焦慮身體會壞掉」。

原PO在Dcard上發文，她表示從小家裡就沒有經濟壓力，父母除了照顧家中四個小孩，還有餘力可以照看親戚家，也時常捐錢給弱勢團體。成年後要買房父母還贊助每個小孩一人2百萬，她也提到，家中條件好也要歸因於爺爺留下的財產以及父親一生打拼的成果。

不過在父親退休後，沒有經濟來源讓他每天都過得很焦慮，原PO說明，雖然以父親的存款來說要支撐退休生活是非常足夠的，根本不缺錢，但父親仍舊天天都因為沒有收入而心情很差，不只買東西對價錢斤斤計較，連母親買水果、餅乾回家也會被罵，原PO不禁懷疑「是不是我們太廢不是高薪工作讓爸爸沒安全感？」

原PO坦言，自己和家中兄弟姊妹都是普通上班族，不過同輩的親戚都是工程師、藥劑師等高所得工作，所以每次回老家跟父親見面時，父親都會罵原PO做的工作很沒用，讓她感到十分難過，「開開心心的要回家陪爸媽，但總是會無緣無故被爸爸言語暴力」。原PO無奈之下，只能考慮是不是應該把父親給的7位數嫁妝還給他，讓他能好好享清福不要過得那麼痛苦。

對此，網友也分享家中長輩發生過的類似情況，「我媽就是這樣子，她70歲了，如果她沒有每年存100萬就會整天哭窮，連我買個雞蛋糕來吃都被罵浪費錢」、「我阿公也是，上個月剛65歲，63歲退休時有兩棟房子加上千萬資產，還有外加一個月五萬退休金，然後一直很不安，怕老了生病沒錢」、「我爸也是這樣，明明存不少錢，卻活得像乞丐」。

此外，也有許多網友給出建議，「覺得爸爸可能是沒事做加沒收入不安全感，找個輕鬆的工作可以轉移焦點，又可以填補沒收入所帶來的空虛感」、「神經內科做個篩檢看看，人格改變是失智症容易被忽略的徵兆」、「我覺得消費也是需要練習的，可以建議爸爸去看一下心理醫生或是相關的書，畢竟錢是帶不走的，不如花在刀口上」。