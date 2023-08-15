同居看清本性！女大生淚訴男友惡行 超寫實心得引網共鳴

情侶交往後不少人會選擇共同生活，不只相處時間更長，也能節省生活費，有些情侶同居後覺得相處愉快最終走向結婚，但也有人時間一長就原形畢露，讓另一半大呼無法接受「超想分手」。

近日有女大生在Dcard發文痛訴「同居真的會看清一切」，因為她和男友同居一陣子後發現，原本他都會幫忙分擔家務，漸漸的就變成她一個人做或需要提醒，現在更是直接擺爛。下班回家覺得很累就不理人擺張臭臉，休假睡整天，還會嫌棄原PO追的劇不好看。

最難認受的是衛生習慣非常差，刷牙漱口唾沫噴到鏡子不擦，上廁所噴到馬桶外、濺到地板也不沖，讓原PO難以忍受，對男友也愈來愈厭倦厭惡想分手，然而因為同居還需考慮房租負擔問題，讓她很後悔。

超寫實同居心得一出，釣出不少人共感發言「塊陶啊」、「不要浪費自己的時間啊，狀況跟我一樣，但我拖到七年」、「如果溝通幾次都沒用是可以分手了」、「衛生習慣不好真的不行耶，而且才同居就擺爛成這樣，以後也不用指望他會為你們的生活做什麼付出了吧」、「婚後小孩家事可能要全包，他下班就是耍廢的節奏」、「哇怎麼跟我前男友一樣，而且他說我比較早下班，當然我比較有時間可以做家事啊！拜託，啊你比較晚下班、賺比較多錢，錢也沒有分我啊，為什麼家事都我在做？比較早下班就比較倒霉？」。

網友也嘆「所以同居才能看清一個人啊，不是同居會影響感情，是本性會露出來」、「所以很多人說結婚前一定要同居＆旅遊就是測試對方生活習慣如何。不ok不能接受就88，不要等結婚後才震驚就完了，您也不要妄想他會為了您改變」、「你要慶幸同居讓你看到他的本性，我身邊有很多傻女孩直接就結婚了，每個在求婚跟結婚前後都再三提醒，一定要同居一年，沒聽的90%都很後悔」。