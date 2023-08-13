月薪7、8萬有車有房 學霸夫婦「不想生」挨轟：自私

許多人不生小孩的主因是考量經濟壓力，近日一名網友表示，自己的學霸同事有車、有房，也有論及婚嫁的女友，但因為兩人沒有生小孩的打算，就被公司一名約聘的大姐轟「自私」，該貼文也引起網友熱烈討論。

原PO在PTT發文指出，強者同事公館某大學畢業，名下有車有房，也有論及婚嫁的女友，但就是沒有生育計畫，「結果被萬年約聘大姐噴說資源這麼多還不生，每個月領個7、8萬都丟到水裡喔，生小孩的責任都丟到窮人身上就好啦，家裡錢拿來養一對不生的夫妻超浪費」。對此，原PO替同事打抱不平，認為生不生本來就是夫妻倆的私事，該名大姐為何要拿到檯面上來情緒勒索？

對此，有網友表示，「道德綁架大可不必」、「7、8萬不生挺正常的吧」、「生了就會有經濟壓力了啊」、「不想要小孩出來當社畜啊，真正的愛，根本不會讓他活在污染的社會」、「不要讓別人的嘴來影響你的人生」、「生小孩的責任丟到窮人身上這句話的邏輯在哪，窮人也可以選擇不生啊，有人逼生嗎」、「沒有決心就不要生才是明智之舉」。

也有網友認為，「除非生不出來，不然的確自私」、「逆風抱歉，對國家來說真的滿自私，不過跟窮人八竿子打不著就是了」、「基因這麼優秀，不多生幾個太可惜了」、「有資源的人不生，自私是不至於啦，但真的挺浪費的」、「老實說生育真的有社會責任的成份在，但真的不需要管太多耶」。