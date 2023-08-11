有房有車有家產被酸「不生小孩超浪費」 眾人怒：道德綁架

現在許多人因為經濟壓力等問題不婚不生，即使結婚了也不打算生孩子，就有一名女網友分享同事的經歷，她說同事是頂尖大學畢業的，有房有車也打算結婚，但並不想要有孩子，沒想到竟然被同事大姊碎唸「資源這麼多還不生」，貼文引來眾人憤怒。

這名女網友在PTT寫道，同事是公館某間大學畢業的，家產不少，本身也有房有車，還有個論及婚嫁的女友，但就是沒有打算要生孩子。沒想到公司裡一名約聘的大姊得知後，竟然酸說「資源這麼多還不生，每個月領個七、八萬都丟到水裡喔？生小孩的責任都丟到窮人身上就好了，家裡錢拿來養一對不生的夫妻超浪費」，這讓原PO聽了也覺得很過分，直呼「生不生小孩本來就是夫妻倆的私事，為何要拿到檯面上來情緒勒索呢？」

不少人看了忍不住抨擊這位大姊「說不定根本無法生育，這樣被嘴超無奈」、「有資源，但也許有特殊疾病會遺傳或一些特殊情形不生，人往往只看到表面，人總是感覺得多而知道得少」、「小孩不想要出來當社畜啊！真正的愛，根本不會讓他活在污染的社會」、「道德綁架大可不必」、「就是因為知道活在社會很多痛苦，所以不要讓小孩出來吃苦啊，為何覺得在台灣辛苦唸書、在補習辛苦當社畜，是對小孩好？」、「生小孩是要負責任的，沒有決心就不要生才是明智之舉」。

但也有少數人持不同看法，「有資源的人不生，自私是不至於啦，但真的挺浪費的」、「有資源有錢確實該生，不然家產沒人繼承」、「逆風抱歉，對國家來說真的蠻自私，不過跟窮人八竿子打不到就是了」、「事實啊…有什麼奇怪的嗎？自私就自私為什麼這麼難承認呢？」、「老實說生育真的有社會責任的成分在，但真的不需要管太多耶」。