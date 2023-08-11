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到底是約會還是面試？聊天還做筆記 三大交往NG行為「保證被甩」

聯合新聞網／ 綜合報導
錯誤的交往行為，會讓自己容易被甩。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
錯誤的交往行為，會讓自己容易被甩。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代社會談戀愛不容易，有時雖然能透過交友軟體或婚友社等方式找對象，但也可能因為一些小習慣合不來，導致沒辦法有更深一步的進展。日本網站「ananNEWS」就舉例，在交往時有這三種習慣的男性，會遭到女方拒絕。

1.談話如同面試

很多人找交往對象，目的都是為了能夠結婚。但有的人為了評估另一半的條件，經常連珠砲似地詢問許多私人問題。甚至還有人一邊問，會一邊拿筆記出來抄寫，彷彿就像是在面試一樣，讓人感到非常不自在，最終當然容易遭到拒絕。

2.總是約不到人

有的人在認識之後，平常聊天都還算很順利，也都曉得彼此的愛好。然而，就在邀約出去一起走走，像是看電影、逛街的時候，卻又老是說有事推託。即使約定好了時間，最後卻經常又臨時出現理由說要取消。如此一來，肯定會給對方三番兩次爽約的糟糕印象，自然會斷了聯繫。

3.不聽人說話

雖然太內向的人很難聊，但如果太愛講自己的事情，甚至每次見面，時間都花在自吹自擂上，對方想插嘴一句話都很困難，那印象當然會被大大扣分。甚至還有人在聯誼階段時，一輪到自己講話就講個不停，完全沒有顧慮到其他參加者的感受，雖然自己說得很開心，但也很可能遭到厭惡。

日本 結婚 約會 兩性關係 聯誼

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