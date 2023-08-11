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婆婆溺愛孫子「慶生都去豪華飯店」 寵出任性性格麻煩大了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本婆婆過度寵愛孫子，導致養出任性、愛頂嘴的性格。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本婆婆過度寵愛孫子，導致養出任性、愛頂嘴的性格。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

性別平等是現代社會追求的價值觀，然而對某一部分的人來說，仍然保持著傳統「重男輕女」的觀念，甚至還會因此影響到小孩子的教育。近來在日本，就有一則這樣的家庭糾紛。

根據日本媒體「All About」報導，一位化名順子的43歲女性，結婚之後的住處，離夫家只有走路5分鐘的距離。因此在婚後，婆婆也經常來到他家串門子，三位小孩出生以後，婆婆也會幫忙照顧他們。

然而時間一久，順子就發現婆婆有重男輕女的狀況。由於三位孩子只有排行中間的是男性，結果婆婆就特別照顧他，每次都幫他買上好的衣服、鞋子等等當禮物，生日時也會帶到豪華飯店慶生等等。還有一次只是到夫家拜訪，婆婆馬上就塞了個三萬日圓的紅包（約相當於新台幣6383元），給他當零用錢。

而男孩的姐姐和妹妹，逢年過節都沒有得到相同的待遇。有了婆婆的寵愛，男孩個性也變得越來越任性，進到十多歲的年紀後，更時常和父母頂嘴。現在三位孩子之中，長女性格認真，次女則個性老實，就只有長男經常惹出麻煩，讓順子感到非常苦惱。兩位女兒也注意到婆婆特別寵男生的狀況，整體家瀰漫著不安的氛圍。

婆婆 日本 親子教養

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