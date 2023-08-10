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赴郭台銘造勢晚會脫口「下架國民黨」 徐耀昌會後這樣說

他偷去成人展怨被友標記出賣害分手 網吐槽：都是別人的錯？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友因偷去成人展被兄弟出賣，讓女友向他怒提分手。示意圖／ingimage
網友因偷去成人展被兄弟出賣，讓女友向他怒提分手。示意圖／ingimage

TRE台北國際成人展吸引許多民眾前去觀看，展覽也於近期落幕。不過，卻有網友在「匿名公社」分享，自己因偷去成人展被好友發在限時動態及標記，害他被女友發現，隨即怒向原PO提分手，讓他直言朋友「太白爛」。

原PO透露，他原先與兄弟約好一起偷偷去成人展，不料當天對方卻偷拍原PO，甚至將他放在限時動態並標註。他說明，等他發現朋友的行為時已來不及，因女友已將好友的動態全看完並怒向原PO提分手，之後更封鎖原PO所有IG、臉書、Line及電話。

被女友突然分手的原PO無奈表示，兩年半的感情全沒了。他透露，後來他向好友說明此事時，對方竟然還笑得出來，讓他氣得直呼對方「太白爛」。

文章一出，許多網友紛紛認為原PO女友只因為原PO去成人展，就提分手太沒肚量，「為什麼看成人展要分手？你前女友只是差一個藉口而已吧…」、「看成人展就要分手？這感情薄如紙啊！」、「沒事吧…看成人展有錯嗎？這女生太沒肚量了，早分手，你下一位更好」、「看個成人展就要分手，這種女友不要也罷，一點信任的基礎都沒有」。

也有網友指出，是因原PO刻意隱瞞才導致分手，並非全是成人展與好友的錯，「女友應該不是因為你去看成人展生氣，而是氣你瞞著她，不知為什麼連看個展都不敢說」、「有什麼好偷偷的，會給對方沒有安全感也是你自己的錯」、「重點在隱瞞、欺騙，不是去成人展…成熟點吧！」、「你沒錯，錯的都是別人？」。

分手 兩性關係

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