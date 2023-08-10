新婚媳被毒姑針對 婆家人太雙面令她感嘆：從笑面虎變老虎

結婚後，不只婆媳間容易因性格不合出現問題，姑嫂的關係有時也經常發生衝突。日前，有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」透露，她剛新婚一個月，去婆家聚餐時經常被大姑針對，對方甚至只叫原PO「喂」，從不尊重原PO。

原PO表示，自己目前剛新婚一個月，但每次去婆家聚餐時，大姑總會自我感覺良好的一直針對她。她補充，公婆在看到大姑的行為後也並未阻止，儘管丈夫有替原PO出氣，但對方根本毫不在意。

原PO說明，大姑除了會言語攻擊她之外，還非常沒有禮貌。她指出，對方從未使用任何稱謂稱呼原PO，每每都只用「喂」來指使原PO，讓她感到非常不舒服。

在毒姑長期的擾人行為下，原PO也忍不住向丈夫訴苦。不過，原PO老公卻表示兩人才剛新婚，許多事情須顧及場面，並堅持「會保護好原PO」。儘管有丈夫的保證，仍讓原PO壓力很大，直言「婆家做人很兩面，訂婚笑面虎，結婚是老虎」。

不少網友建議原PO可直接反擊，或在下次聚餐時假裝有約，「最好當場翻臉走人」、「下次妳直接說妳跟娘家的姐妹或是妳的姐妹淘有約，不然就戴耳機，聽妳的音樂」、「給她個微笑，沉默以對」、「該反擊就反擊！這是真理！」

部分網友則表示，原PO老公可能也不夠強硬，才讓兩位毒姑持續針對原PO，「妳老公的火力不足，妳就親自上戰場吧」、「有老公保護真好，但老公可能說話沒壓力，才會敢繼續攻擊妳」、「拒絕參加婆家的活動，先生如果真的對妳好，不會讓妳為難的」、「既然老公都挺妳了，那就把氣勢拿出來。該反駁、該回嘴的就不要客氣，寧願當毒嫂也不要被欺負！」

後續，原PO也在底下留言補充，自己與公婆表面相處還可以，才使她不好意思拒絕參加婆家的聚餐。