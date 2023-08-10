快訊

陸開放赴78國旅遊又無台灣 業者怒批：等到「快翻臉」

反毒引來黑幫殺機？厄瓜多總統候選人為何在選前被槍殺

預計明年基本工資漲為2萬7千多元！ 他嘆：慘了…底層人民會更加辛苦

分財產兒各拿3千萬 長輩病她說「兒子的事」 網一面倒：這叫沒偏心？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享親戚家分財產，兒子分到3000萬，女兒沒分到任何錢，因此女兒表示照顧長輩是「兒子的事」。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage
一名網友分享親戚家分財產，兒子分到3000萬，女兒沒分到任何錢，因此女兒表示照顧長輩是「兒子的事」。示意圖，非當事人，圖片來源/ingimage

民法規定直系親屬間有相互扶養的義務，父母在孩子年幼時應負起養育的責任，而父母歲數大了之後，孩子則對父母有扶養的義務。不過日前一名網友在網上發文，分享自己親戚家分財產後，長輩身體欠安，沒分到財產的後輩竟表示她並沒有義務要負擔起照顧的責任，讓原PO十分錯愕。

原PO在PTT上發文表示，親戚家前些日子在分財產，兩個兒子一人各分到3000萬，兩個女兒一毛錢也沒拿，而近日他們家中的長輩身體不佳，需要人照顧，其中一個女兒卻表示「這是兒子們的事」，且認為她沒有義務要照顧他們，如果要照顧也要先等她有空才能去幫忙，強硬態度讓原PO直呼「沒分到財產就不照顧長輩了嗎？」。

貼文一出，許多網友紛紛抱不平，「本來分多的人就該負責照顧」、「三千萬拿一些錢出來請看護啊」、「沒分到為什麼要照顧？」、「早分錢是為了避免女兒拿特留分吧？」、「這種分法，我合理懷疑平常也是重男輕女」、「3千萬vs 0元這樣叫沒偏心喔」，也有網友認為財產不要太早分，「不要太早分，錢留在身邊自然會來照顧，要不然分完了有的就不理人了」、「老人錢留在自己身上，小孩子才會常來看」。

不過若是發生以下三種情況，根據民法第1118條、第1118-1條規定，負扶養義務者得以向法院聲請減輕或免除扶養義務。

1. 因負扶養義務而不能維持自己生活。

2. 受扶養權利者曾對負扶養義務者、其配偶或直系血親故意為虐待、重大侮辱或其他身體、精神上之不法侵害行為（且情節重大）。

3. 受扶養權利者曾對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務（且情節重大）。

財產 父母

延伸閱讀

6歲兒「陽台解尿」尿到人！鄰居氣炸求償 她反嗆：幹嘛跟小孩計較

大一兒想買10萬機車臭臉罵母「只買便宜的」 網怒：被寵壞了！

職場後輩「能繼承5千萬資產」算富二代嗎？ 網友羨：一生不愁吃穿

父母愛炫耀他職業！ 公務員喊「丟臉」：年收70K根本青貧

相關新聞

分財產兒各拿3千萬 長輩病她說「兒子的事」 網一面倒：這叫沒偏心？

民法規定直系親屬間有相互扶養的義務，父母在孩子年幼時應負起養育的責任，而父母歲數大了之後，孩子則對父母有扶養的義務。不過日前一名網友在網上發文，分享自己親戚家分財產後，長輩身體欠安，沒分到財產的後輩竟表示她並沒有義務要負擔起照顧的責任，讓原PO十分錯愕。

扛800萬房貸！ 節儉男月薪5萬嘆「女友太會刷」：一年卡費30萬

一名男網友分享，他月薪5萬扛800萬房貸，而女友一年和他吃喝玩樂的費用，就刷了他信用卡30萬元，平均一個月2.5萬，因平常自己一個人比較省，也不禁萌生分手念頭。貼文一出，也吸引不少留言回覆。

怕浴室有鬼？尪每天回婆家「與媽共浴」 妻崩潰：感覺很差

經營婚姻是道難題，尤其遇上「媽寶男」更是難上加難。一名人妻抱怨，她與老公搬離婆家已8年，但因婆婆怕孤單寂寞，要求她老公每天下班都要回婆家吃飯、陪婆婆洗澡，還得哄她睡覺才能回家，令她忍不住發文求助，離譜情節讓網友看了也瞠目結舌。

爸媽也在滑怎麼教小孩？ 專家教戰：手機管教關鍵4問

手機成癮是存在多年的議題，現在更直接威脅到下一代的心理健康。家長該怎麼管，才不會釀成衝突，或害孩子被孤立？專家指出，有品質的親子相處時光，才是根本。

婆婆偷拿中獎發票不還！夫勸妻「不是正財別執著」 網全怒了

有位媳婦在爆料公社抱怨，她在家對中三千元發票，暫放在房間梳妝台上還沒兌獎，卻被同住的婆婆拿去給小姑，她討不回來，轉向老公抱怨，老公一句話讓她更怒了。

【生活點滴】陳金鳳／早晨一顆蛋

前幾年發現有肌少症後，晨起運動前習慣先吃一顆蛋，回來後再吃其他食物作為能量補充。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦