分財產兒各拿3千萬 長輩病她說「兒子的事」 網一面倒：這叫沒偏心？

民法規定直系親屬間有相互扶養的義務，父母在孩子年幼時應負起養育的責任，而父母歲數大了之後，孩子則對父母有扶養的義務。不過日前一名網友在網上發文，分享自己親戚家分財產後，長輩身體欠安，沒分到財產的後輩竟表示她並沒有義務要負擔起照顧的責任，讓原PO十分錯愕。

原PO在PTT上發文表示，親戚家前些日子在分財產，兩個兒子一人各分到3000萬，兩個女兒一毛錢也沒拿，而近日他們家中的長輩身體不佳，需要人照顧，其中一個女兒卻表示「這是兒子們的事」，且認為她沒有義務要照顧他們，如果要照顧也要先等她有空才能去幫忙，強硬態度讓原PO直呼「沒分到財產就不照顧長輩了嗎？」。

貼文一出，許多網友紛紛抱不平，「本來分多的人就該負責照顧」、「三千萬拿一些錢出來請看護啊」、「沒分到為什麼要照顧？」、「早分錢是為了避免女兒拿特留分吧？」、「這種分法，我合理懷疑平常也是重男輕女」、「3千萬vs 0元這樣叫沒偏心喔」，也有網友認為財產不要太早分，「不要太早分，錢留在身邊自然會來照顧，要不然分完了有的就不理人了」、「老人錢留在自己身上，小孩子才會常來看」。

不過若是發生以下三種情況，根據民法第1118條、第1118-1條規定，負扶養義務者得以向法院聲請減輕或免除扶養義務。