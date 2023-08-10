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扛800萬房貸！ 節儉男月薪5萬嘆「女友太會刷」：一年卡費30萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，他月薪5萬扛800萬房貸，而女友一年和他吃喝玩樂的費用，就刷了他信用卡30萬元。 示意圖／ingimage
一名男網友分享，他月薪5萬扛800萬房貸，而女友一年和他吃喝玩樂的費用，就刷了他信用卡30萬元。 示意圖／ingimage

一名男網友分享，他月薪5萬扛800萬房貸，而女友一年和他吃喝玩樂的費用，就刷了他信用卡30萬元，平均一個月2.5萬，因平常自己一個人比較省，也不禁萌生分手念頭。貼文一出，也吸引不少留言回覆。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文抱怨，自己信用卡已經很省著刷了，女友還是花成這樣，「我月薪也才5萬，800萬的房貸快要繳不起了，該怎麼辦？」他嘆道，一年下來兩人就刷了30萬，「今年8月又破新高，刷4萬多，我快暈倒，女友該放生嗎？」

男子貼出刷卡明細。圖擷自《爆廢1公社》
男子貼出刷卡明細。圖擷自《爆廢1公社

對此，網友紛紛表示，「月薪5萬房貸800萬，真有勇氣」、「我比較納悶，省著刷也是刷了快2/3，到底哪裡省了」、「一個月5萬一直說把女友當公主養，我就想問是貧民窟的公主嗎」、「想炫但是太少」、「女友應該只當你是過客，才會讓你這樣刷，還是省點錢找老婆吧，現在的只是暫時幫人家養」、「不懂節制你就適合單身」、「請堅持感情，絕對不能放出來危害別人」。

也有網友給予中肯建議，「一起吃喝玩樂的消費，那自己也有問題吧？好好跟女友溝通，怎麼改變消費習慣比較實在」、「講開來就好，省著花，有房還是比較好，如果她想和你有未來的話，應該會體諒，至少婚後有房住，不用住婆家，也不用租房」。

分手 女友 刷卡

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