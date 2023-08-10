怕浴室有鬼？尪每天回婆家「與媽共浴」 妻崩潰：感覺很差

經營婚姻是道難題，尤其遇上「媽寶男」更是難上加難。一名人妻抱怨，她與老公搬離婆家已8年，但因婆婆怕孤單寂寞，要求她老公每天下班都要回婆家吃飯、陪婆婆洗澡，還得哄她睡覺才能回家，令她忍不住發文求助，離譜情節讓網友看了也瞠目結舌。

該名人妻在臉書社團「靠北婚姻－社團討論區」抱怨，她與老公搬離婆家已經8年，不過婆婆要求她老公每天下班後，都要先回婆家吃飯、洗澡，儘管她告知先生家裡有煮晚餐，但對方仍堅持回去，且婆婆宣稱浴室有鬼，不敢自己一個人洗，硬要她老公「陪洗」。

原po透露，婆婆70歲身體硬朗，在他們婚前一切正常，但自從公公走後，陸續出現這些問題。原po表示自己也有小孩，但無法理解婆婆的行為，感嘆「這種感覺很差」，不僅母子共浴外，老公還要哄婆婆睡覺，直到對方睡著後才能回家，讓她相當無奈「請問我該怎麼處理」。

文章曝光，網友們紛紛傻眼直呼，「這種男人根本媽寶一個，一般人很難忍受，都已經結婚，還不能自主」、「確定是婆婆，不是外面的老婆，顧好自己和小孩，他錢有拿回來就好，想那麽多都沒用」、「洗澡是怎樣，連衣服都捨不得給媳婦洗嗎？這麼霸佔兒子，乾脆不要結婚，讓媽媽照顧就好了」、「也太荒謬了吧！這段婚姻妳要想一下」。

不過，也有人認為，「其實就是老人希望能跟孩子們住在一起而已」、「就順老人家的意吧，應該是老人家想要跟兒子有相處的時間」、「婆婆若是獨居經常去陪伴也好，不然一人在家發生事情會變成社會新聞吧」、「婆婆是否有身心病症需要家人關切？」。