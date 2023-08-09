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「抖音一響，父母白養」 人父問：怎阻止女兒一直拍抖音

聯合新聞網／ 綜合報導
身為人父的網友，最近發現升小4的女兒，暑假從阿公家回來後，就一直一個人用手機在拍東西，想問一下要「怎麼阻止女兒一直拍抖音」？ 美聯社
身為人父的網友，最近發現升小4的女兒，暑假從阿公家回來後，就一直一個人用手機在拍東西，想問一下要「怎麼阻止女兒一直拍抖音」？ 美聯社

一位身為人父的網友發文表示，最近發現升小4的女兒，暑假從阿公家回來後，就一直一個人用手機在拍東西，吃飯時拍一下，寫作業時也會拍一下，有時「還會在客廳拍自己跳舞，拍片時也不准爸爸跟媽媽發出聲音」，問她在拍什麼也不說清楚，最後才知道是在拍上傳抖音的影片。原po覺得「什麼都暴露在大眾面前也是有危險」，想問一下要「怎麼阻止女兒一直拍抖音」？

原po在【爆料公社】貼文表示，自己升小4的女兒，最近隨時隨地都想拍影片上傳抖音。日前「吃完晚餐她突然拿一張紙給原po跟太太，要他們照上面的台詞陪她演戲，內容就是我們夫妻吵架然後她抱著娃娃哭，後來全家和好的狗屁劇情，原po不答應她就開始又哭又鬧還摔東西」。最後，女兒才說她在拍抖音，暑假期間堂姐每天都拍還教她怎麼拍，小女兒已經拍快100個短片了，但原po覺得什麼都暴露在大眾面前也是有危險，如果有心人士還是變態看到該怎麼辦？所以原po想問一下「有沒有什麼方法可以不傷害父女感情，又可以勸孩子不要一直拍片的方法」？

網友們看到貼文後，紛紛留言回應表示「抖音一響，父母白養」、「她想變網紅」、「她拍抖音一個月賺了幾十萬了，什麼狗屁戲你也會配合的很開心，搞不好還自己加戲了」，也有網友建議「喜歡跳舞你就送她去學現代舞，鼓勵她拍流行舞蹈的影片就好，漸漸跳的有成就感了，就不會再拍了」、「看看之後你女兒有沒有因為拍抖音而影響成績，如果有就跟她說成績退步了要專心讀書不要再拍抖音了」、「與其控管她，不如參與，指導她拍一些有意義」。

也有網友建議採旁觀其變的方式，「你是因為爆料公社看太多怕你女兒以後拍A片嗎？偷偷看到帳號當頭號粉絲就好了，已經有追蹤效果，而且也能明白小孩的心理變化，她等於每天都在告訴你，她的狀況。幾年後女兒看到自己的影片，拍的好叫做作品，拍不好叫做黑歷史，她自己就會想辦法刪除」。

抖音 TikTok

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