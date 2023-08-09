小孩衣服怎麼挑？ 過來人建議：千萬不要出生前買

許多新手爸媽在挑選嬰兒用品時，會不清楚要如何挑選才合適。有網友在Dcard表示，最近得知自己肚子裡的寶寶是女兒後，便開心的挑選訂購幾件價位較高的衣服。之後，原PO朋友提醒她，小孩衣服汰換率高，建議不用買太貴，使原PO好奇發文尋求過來人建議。

原PO透露，她在還不確定肚子裡的寶寶性別時，經常被精緻的女嬰衣服吸引，也常常幻想與小孩一起穿同色系衣服的畫面，因此在得知寶寶是女兒後，她非常開心。

原PO說明，自己剛從診所回來，便立刻上網訂購幾件觀望已久的嬰兒衣服，甚至親自前往百貨公司內仔細挑選衣服款式與材質。之後，原PO也幸福的向好友們分享，卻被多數好友建議，小孩長得快，衣服不用買太貴。

收到好友建議的原PO則認為，自己與老公並非負擔不起嬰兒治裝費，且小孩只有一次當寶寶的機會，所以她才想把女兒打扮的精緻一點，而不是讓寶寶穿隨便的衣服。

原PO補充，她了解小孩長得快，因此自己仍會理性消費。她表示，目前自己已各購買三件三個月、六個月的衣服，未來規劃在每一成長階段維持各五件精緻衣服和平價舒服的衣服。

貼文底下，不少過來人分享過去育兒經驗，「我只覺得這些衣服寶寶都不好活動而且除非只穿上衣，不然不好換尿布」、「建議先買初生嬰兒紗布衣就好，等出生後再網購都來得及，有的寶寶長得很大隻，先買的根本穿不下」、「外出才穿漂亮可愛的衣服，在家以純棉好活動舒適為主。我們家前面三個月還小的時候也比較少機會出門，真的是穿不到」、「比較建議出生後再買，不然很容易就放著沒穿，也建議寶寶的衣服以舒適為主，造型為次」。

其他網友則認為，若原PO負擔的起，以自己開心為主最重要，「負擔的起想買就買，根本不需要問別人意見吧」、「有多少能力購買一定價值的商品，何樂不為」、「媽媽開心最重要，想買就買」、「有能力買貴一點的當然很好，但平價不等於隨便」。