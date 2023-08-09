女收曖昧男驚喜外送！得知要自付1299元傻眼 網笑瘋：我請客妳付錢

電視劇中常播出男女主角擔心對方不按時吃飯，互相幫忙點外送給對方驚喜，看著令觀眾十分嚮往，不過當浪漫場面在現實中變調上演則是給人當頭棒喝。一名女網友在Dcard發文，表示自己不久前認識了一名男子，覺得對方態度大方，跟她也有話聊，相處起來蠻融洽，兩人還一起去吃過兩次飯，不過對方之後的一個荒謬舉動卻讓原PO對他的好感大扣分。

原PO分享，因為自己最近比較忙，午餐時常沒時間吃，有一次接到外送電話請她去取餐，原PO疑惑自己並未訂餐，一問之下發現是對方幫她點的，讓她感到十分驚喜，沒想到取餐完外送員卻說需要付款，一共 1299元，原PO當下十分傻眼，趕緊打電話向同事求救，同事聽到有人送吃的給原PO竟還要她自付飯錢也瞬間笑噴。

原PO說道，她事後立馬聯絡對方，表示自己並未請他幫忙訂，卻還要她付錢是什麼意思，對方表示是因為月底比較拮据，訂1299元也是為了展現自己的心意，字裡行間透露著自信讓原PO十分錯愕，直呼「有人展現心意是要對方付錢的嗎」，對方則回覆「錢不是重點，心意才重要」，並表示女生應該都喜歡這種驚喜吧，這讓原PO相當錯愕，只好無奈回覆「聽說要收現是挺驚喜的」。

貼文一出，許多網友紛紛回覆，「拜託封鎖，我隔著螢幕都尷尬到不行」、「看起來像是故意在玩妳欸，可以點回去嗎」、「我快要笑死什麼鬼，展現心意還要接受方付錢，而且從對方語氣來看他很自豪耶，覺得自己很寵愛妳」、「我請客，妳付錢，超好笑」、「他是不是覺得自己帥透了」、「他的自我感覺良好到，值得妳立刻封鎖刪除」。

也有外送員熱心回覆若不是自己點的餐，當下可以立馬跟外送員反應，不要白白做了冤大頭，「我是目前在跑外送的，這種單妳就說不收就好，反正帳號跟妳沒關係。以後只要不是已付款的刷卡單，就不要收，叫外送員聯絡下單的人處理就好，如果連絡不到，他就會回報派單，再看派單怎麼處理」。