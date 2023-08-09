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她不清楚丈夫財務狀況被母嫌「沒同心」 網齊喊：不知道才沒壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
網友表示，自己因不清楚另一半的財務狀況，而被母親嫌棄。示意圖／ingimage
網友表示，自己因不清楚另一半的財務狀況，而被母親嫌棄。示意圖／ingimage

每個人對於金錢的規畫都有所不同，夫妻間也可能如此。近日，有女網友在臉書社團「匿名2公社」分享，自己因不知道另一半薪水、存款、家庭開銷及貸款有多少，被母親嫌棄「夫妻沒有同心」。這讓原PO好奇詢問大家，是否有人跟她一樣對另一半的財務什麼都不知道。

原PO說明，她因為不知道另一半薪水、存款、家庭開銷、貸款有多少，被自己母親吐槽「夫妻沒有同心」。原PO補充，母親甚至向她強調，沒有夫妻會像她這樣，對另一半的財務狀況完全不了解。被嫌棄的原PO也好奇發文詢問，是否有人跟她一樣不清楚另一半的財務

文章一出，底下網友幾乎一面倒表示，許多夫妻都是各自管理財務，不需要特別詢問另一半財務狀況，「現在說真的其實滿多家庭都各自財務分離，有共識就好」、「連家庭開銷都不知道，這樣沒有壓力很好啊」、「我老婆都叫我不要跟她說，要錢拿得出來就好」、「真好，妳老公讓妳不用煩惱這些事，妳只要知道自己有多少錢就好」、「知道太多也未必是好事」。

少數網友則認為能稍微了解另一半財務狀況會更加安心，「夫妻錢分開是很好，但也是要大概了解一下。不然是有存錢還是有負債都不知道，至少有個心理準備」、「最怕的是負債一籮筐沒說」、「各自財務獨立很好，但至少要知道家庭開銷、資產、負債、現金流有多少，不要哪天不小心弄到房子被查封才知道」。

另一半 理財

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